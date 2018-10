17, Marzo, 2015 17, Marzo, 2015 7:24 a.m. 7:24 a.m.

ENCUENTRAN LOS RESTOS DEL AUTOR DE "DON QUIJOTE DE LA MANCHA"

Investigadores españoles informaron este martes que están seguros que huesos encontrados en un convento construido hace varios cientos de años, son los del autor de El Quijote, Miguel de Cervantes, de acuerdo con la ciudad de Madrid y otros medios. "Los restos están en mal estado de conservación y no permiten que realicemos una identificación individual de Miguel de Cervantes", reportó la BBC, que citó a Almudena García Rubio, integrante del equipo forense. "Pero estamos seguros sobre lo que dicen las fuentes históricas con respecto a que la tumba de Miguel de Cervantes y de otras personas enterradas con él, es "efectivamente" lo que hemos encontrado". En enero pasado, los investigadores reportaron el descubrimiento de huesos muy dañados y fragmentos de un ataúd de madera con las iniciales "M" y "C" dentro de una cripta debajo del Convento de los Trinitarios Descalzos, de acuerdo con reportes noticiosos. En ese entonces los investigadores no estaban seguros si entre los restos estaban los de Cervantes, uno de los escritores más influyentes de la literatura universal. Pero este martes, de acuerdo con la cuenta de Twitter de la ciudad de Madrid, los investigadores dijeron que había "muchas coincidencias y ninguna discrepancia" sobre la autenticidad de los restos. Fuente: CNN en español