QUINTUPLE INFANTICIDIO EN FRANCIA

Los cuerpos de 5 bebés muertos fueron encontrados ayer en una casa en el suroeste de Francia, en lo que parece el caso de infanticidio más grave de los últimos cinco años en el país. Los cinco cuerpos fueron descubiertos en una casa de Louchats (Gironde), un pueblo tranquilo de 700 habitantes a unos 50 km al sur de Burdeos, en el bosque de las landas, indicó a la AFP una fuente cercana al caso.

El primer cuerpo de un recién nacido fue encontrado por el compañero de la madre en una bolsa isotérmica, en la casa familiar, precisó a la AFP una fuente cercana a la investigación. Después, los oficiales "descubrieron los otros cuatro cuerpos de bebés" en un congelador. La madre, de 35 años, que "probablemente dio a luz sola en su domicilio", fue hospitalizada en Burdeos para ser sometida a "exámenes ginecológicos y siquiátricos". La mujer "no parece tener antecedentes de perturbaciones sicológicas", precisaron las fuentes. Su compañero, de 40 años, se encontraba detenido, precisó por la noche una fuente cercana al caso. "Está totalmente abatido, dice que no lo entiende, y aún no se le informó del descubrimiento de los otros cuatro cuerpos", añadió la fuente. Una autopsia prevista para hoy debería permitir determinar las circunstancias del nacimiento de los bebés y si eran viables, precisó la fuente. Fuente: Tiempo/ Honduras