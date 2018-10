ISIS REVELÓ LA IDENTIDAD Y UBICACIÓN DE 100 MILITARES DE EE.UU Y ORDENÓ ASESINARLOS

El objetivo son los militares de Estados Unidos. La información que lograron filtrar, la dirección y la foto de 100 integrantes de sus fuerzas armadas. La mayoría son soldados rasos. Principalmente de la Fuerza Aérea, aunque hay también de la Marina de Guerra. Sin embargo, no son todos de bajo rango. Algunos son mandos altos e intermedios, como Raymond Kemp, Jefe de la Oficina del Inspector General de la Marina; o el capitán Andrew J. Loiselle, comandante del portaaviones USS George H.W. Bush. "Con la gracia de Alá -continúa el comunicado-, la ISHD hackeó numerosos servidores, bases de datos y cuentas de correo, con lo que obtuvimos información privada del personal militar de Estados Unidos. Con todo lo que recopilamos decidimos difundir 100 direcciones particulares, para que nuestros hermanos en Estados Unidos puedan ocuparse de ustedes". "Oh, hermanos en Estados Unidos, sepan que la yihad contra los cruzados no se limita a las tierras del califa, sino que es una yihad mundial. Su guerra no es una guerra contra el Estado Islámico, es una guerra contra el islam. Estos infieles que arrojan bombas en Siria, Irak, Yemen, Khurasan y Somalia son de las mismas tierras que ustedes. Así que, ¿van a hacer algo al respecto? ¡Sepan que es su deber divino matar a estos infieles!", concluye. Fuente: Infobae

"Ustedes, infieles de Estados Unidos; Ustedes, que adoran la cruz; ustedes, cruzados que luchan contra el Estado Islámico; nosotros les decimos: '¡MUERAN EN SU IRA!'", comienza el comunicado difundido por la División de Hackeo de Estado Islámico (ISHD en inglés) a través de justpaste.it.