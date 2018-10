22, Marzo, 2015 22, Marzo, 2015 3:59 a.m. 3:59 a.m.

EL LÍDER SUPREMO IRANÍ PIDIÓ "MUERTE A AMÉRICA"

En la recta final de las negociaciones con las potencias occidentales por el programa nuclear iraní, el líder supremo del régimen clerical, Ali Khamenei pidió "Muerte a Estados Unidos", apenas un día después de que el presidente norteamericano Barack Obama llamara al gobierno persa a aprovechar una "oportunidad histórica" de llegar a un acuerdo. Ante una multitud en la ciudad de Mashhad, Khamenei sostuvo que su país no se va a rendir ante las demandas de occidente. Acto seguido, los seguidores del régimen comenzaron a gritar "Muerte a Estados Unidos". La respuesta del ayatolá fue: "Por supuesto que sí, muerte a América, porque Estados Unidos es la fuente original de esta presión". "Las negociaciones con Estados Unidos son únicamente por el programa nuclear y nada más", aclaró el líder supremo ante la multitud. "No hablamos con Estados Unidos sobre asuntos regionales. En esos asuntos los objetivos de Estados Unidos son completamente opuestos a los nuestros", completó. Esta semana en Irán se celebra el año nuevo persa. Con motivo de esa fecha, el presidente Obama envió un mensaje al pueblo iraní al que instó a "aprovechar este momento y las posibilidades que pueden florecer", en torno a un eventual acuerdo nuclear. Con respecto a las negociaciones con el G5+1, Khamenei fue enfático sobre el levantamiento de las sanciones económicas. El líder supremo aseguró que éstas deben ser levantadas "inmediatamente", y no gradualmente como proponen las potencias occidentales, según consigna el Consejo Nacional de Resistencia iraní. INFOBAE