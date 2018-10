22, Marzo, 2015 22, Marzo, 2015 4:29 a.m. 4:29 a.m.

EMBAJADOR DE COSTA RICA AFIRMA QUE LA PRENSA TIENE ‘LIBRE TRÁNSITO’ EN VENEZUELA

Federico Picado Gómez, un ingeniero civil, de 69 años, graduado en la Unión Soviética, llegó a Caracas el 30 de enero pasado para liderar la embajada de Costa Rica en Venezuela. Según el diplomático, encontró un país diferente al que exponen los medios en el extranjero. Sostiene que allí existe “libre tránsito” en el quehacer de la prensa y que los desabastecimientos de productos se deben, en parte, a esfuerzos del “gran comercio” por desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro. Picado, quien aspiró a la presidencia de Acción Ciudadana (PAC) en el 2013, solo aceptó una entrevista por correo electrónico. Del cuestionario se rehusó a contestar algunas preguntas, por ejemplo, la referida a cómo se produjo su nombramiento. Este es un extracto: ¿Cuáles son sus primeras impresiones del país? Veo una Venezuela algo distante de la que pintan algunos medios de información en el exterior, que transita en medio de dificultades propias de un país que está inmerso en un cambio político, económico y social. ¿Cómo describiría las relaciones con Venezuela? Ha tenido sus altibajos, lo que ha impedido el desarrollo de todo su potencial. No debemos olvidar que Venezuela por sus particulares condiciones, a partir de 1999, mueve la agenda de la geopolítica mundial y, en el tratamiento de los grandes temas de la época, su opinión debe ser tomada en cuenta. De ahí la importancia de tener las relaciones al mejor nivel. ¿Costa Rica debería reconsiderar unirse a Petrocaribe e ingresar al ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América)? Son asuntos que no se encuentran en la agenda de la política exterior del Gobierno nacional y, que por lo demás, son temas que no están en el límite de mis capacidades diplomáticas. ¿La situación económica de Venezuela responde a decisiones políticas internas o factores externos? Indudablemente que la caída de los precios internacionales del crudo ha afectado la economía, pero al margen de esta situación, en opinión de destacados analistas, también hay factores políticos y sectores del gran comercio importador y distribuidor que suman esfuerzos para generar desabastecimiento y manipulación de existencias y precios, con la intención de golpear los márgenes de credibilidad del Gobierno bolivariano y propiciar una desestabilización interna. ”No es la primera vez que la sociedad venezolana —a partir de 1999 que el chavismo asume el poder— es sometida al asedio de diferentes factores políticos internos y externos, que buscan el atajo de la ilegalidad y violencia para sacar al país del camino que dictan su constitución y las leyes”. ¿Le preocupa el desabastecimiento de bienes básicos? Claro, pues también pago las consecuencias. Sin embargo, hay cuestiones que se deben aclarar. Aunque el Gobierno bolivariano no es productor de artículos de consumo básico, hace grandes esfuerzos por satisfacer la demanda interna mediante la implementación de políticas crediticias, de estímulos al sector productivo privado y el establecimiento de redes alternativas de comercialización promovidas e impulsadas por estructuras gubernamentales, con la finalidad de poner a la disposición del consumidor artículos de consumo básico a precios controlados, mecanismos que, por lo demás, no necesariamente absorben la demanda total. El resto es responsabilidad del sector privado. ”La caída de los precios del petróleo, en opinión de especialistas, ha golpeado las reservas en divisas para atender las demandas del intercambio comercial y, además, ha afectado la situación fiscal del país. ”Estos son factores a tomar en cuenta en la actual coyuntura, pero los problemas de desabastecimiento, acaparamiento y especulación que se presentan de manera cíclica en una amplia gama de artículos de consumo básico, según fuentes oficiales, son en parte propiciados por factores políticos que ejercen control sobre las cadenas de distribución y comercialización. ”Esta situación que el Gobierno identifica en términos políticos como ‘guerra económica’, está siendo combatida con todos los recursos administrativos, políticos y policiales posibles. No es la primera vez que la sociedad venezolana transita por este tipo de situaciones de desabastecimiento. ” Hechos mancomunados ocurridos en la primera mitad de la década pasada, entre ellos, paros del sector empresarial con clara intención y objetivos golpistas y la salida de operación de PDVSA (Petróleos de Venezuela), son claros ejemplos de manifestaciones políticas con intenciones de derribar el Gobierno bolivariano”. ¿Costa Rica debe brindar su apoyo a Venezuela en el conflicto con Estados Unidos? Es un asunto cuyos extremos deben ser resueltos por niveles superiores del Gobierno. ¿Qué opina sobre los superpoderes que obtuvo el presidente venezolano Nicolás Maduro? El presidente (Barack) Obama emitió una orden presidencial al declarar una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación de Venezuela. Para responder a las eventuales consecuencias políticas y económicas que se puedan derivar de la implementación de tal declaración, el presidente Nicolás Maduro, en mi opinión, y guardando términos de proporcionalidad frente la gravedad de la declaración emitida por Obama, debe estar investido de capacidades extraordinarias para que, en Consejo de Ministros, dicte decretos con rango, valor y fuerza de ley, tal y como lo establece el artículo 2013 de la Constitución Política. ¿Ha estudiado alguna legislación venezolana que se pueda adaptar para Costa Rica?, ¿cuál y por qué? Me interesa el referendo popular, aplicable para la revocatoria del mandato de todos los cargos de elección popular (...). Y para someter, de la misma manera, asuntos de especial trascendencia nacional. Significa un riesgo para nuestro sistema democrático exponer al país a los riesgos de un gobierno incapaz e impopular por sus acciones contrarias al interés publico y qué mejor forma de buscar salida a una eventual crisis, que el referendo. ”Es importante tomar en cuenta que el presidente (Hugo) Chavéz fue sometido en agosto del 2004 a un referendo revocatorio y salió triunfante por un margen importante de votos a su favor y en diciembre del 2007, diversas reformas constitucionales impulsadas por el Gobierno fueron derrotadas en las urnas”. ¿Qué piensa de las políticas de Maduro sobre el manejo de los medios de comunicación y la libertad de prensa? Honestamente, no entiendo qué significa el concepto de ‘políticas de Maduro sobre el manejo de los medios de comunicación y la libertad de prensa’. En la realidad de Venezuela y en cuanto a los medios escritos se refiere, en los puestos de venta me encuentro con periódicos y revistas cuyos contenidos expresan todo el arcoíris posible de posiciones políticas e ideológicas; defensores a ultranza del Gobierno bolivariano, sectores independientes moderados, y aquellos que cuestionan a profundidad la acción gubernamental. En los servicios de noticias y programas de opinión y análisis de la televisión, encuentro un libre tránsito. ”En el pasado reciente, algunos medios, ante la inoperancia de los partidos y movimientos políticos de la oposición, se convirtieron en eso, en partidos políticos y pasaron del ejercicio informativo a la actitud realmente subversiva, en contra del orden constitucional vigente”. ¿Qué opina de los encarcelamientos de Leopoldo López y Antonio Ledezma (opositores)? Está en manos de las autoridades judiciales. Por la naturaleza de mis funciones, no puedo analizar ni pronunciarme. LA NACION.COM.CR