URUGUAY CONFIRMA QUE NO RECIBIRÁ MÁS PRESOS DE GUANTÁNAMO NI REFUGIADOS SIRIOS

Uruguay recibió, a fines de 2014, a seis ex reclusos que pasaron más de una década en la prisión de Guantánamo, en lo que fue una decisión del entonces presidente José Mujica a pedido de su par Barack Obama. Esa medida fue criticada tanto por la oposición, como por ciertos sectores del Frente Amplio. De ese modo, el país se convirtió en el primero de América Latina en recibir detenidos de esa prisión, que Obama ha dicho estar dispuesto a cerrar aunque aún no tiene planes para ello. En la actualidad, los ex convictos conviven en una casa en Montevideo y tienen estatus de refugiados. Se trata de cuatro sirios, un palestino y un tunecino. El ex presidente Mujica los visitó por primera vez en el mes de febrero. En la prisión estadounidense ubicada en Cuba, inaugurada en 2002 en el marco de la "guerra contra el terrorismo" lanzada por George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, quedan aún más de 100 detenidos. Nin Novoa también dijo que el gobierno de Tabaré Vázquez decidió postergar "hasta fin de año" la llegada de nuevos contingentes de refugiados sirios, que comenzaron a ser recibidos en el país durante el mandato de Mujica. twitter El canciller sostuvo que Uruguay tiene "carencias de cultura e infraestructura" para acogerlos y se mostró partidario de planificar mejor futuros recibimientos. A comienzos de año, algunas de las familias sirias estuvieron en el foco de atención por versiones sobre supuestos casos de violencia doméstica. INFOBAE

El canciller Rodolfo Nin Novoa informó a los periodistas al término de una reunión de gabinete en Punta del Este. "No van a venir más presos de Guantánamo, eso es definitivo", dijo el funcionario este lunes a medios locales.