ASÍ QUEDÓ LA CAJA NEGRA DEL VUELO DE GERMANWINGS

En una entrevista a la emisora RTL, el ministro indicó que va a ser posible "reconstituir" los datos de esa caja, la que graba las conversaciones de los pilotos, para tratar de esclarecer lo sucedido. En tanto, la caja negra encontrada este martes, según Cazeneuve, ha sido enviada ya a París al organismo francés de Investigación de Accidentes (BEA), que se encargará de analizar su contenido. El ministro mantuvo que la esperanza de encontrar supervivientes entre los 150 pasajeros del avión es "débil", y sostuvo que el Ejecutivo no descarta ninguna hipótesis sobre las razones del accidente, incluida la terrorista, aunque avanzó que esa última pista no es la prioritaria. "Deben considerarse todas las hipótesis hasta tanto la investigación no haya dado resultados. Pero la hipótesis terrorista no se privilegia", señaló el funcionario galo. Familiares velan a sus seres queridos fallecidos en el vuelo GW9525 Las labores de búsqueda de los cuerpos y de los restos de fuselaje del avión, en la que participan más de 600 bomberos y militares, se retomaron a primera hora de esta mañana. "Hay una concentración de restos del avión en un espacio de una hectárea y media. Es un espacio importante, porque el impacto fue importante, pero eso muestra que el avión probablemente no explotó", agrego el ministro. La mayor parte de los pasajeros eran alemanes y españoles, pero las autoridades francesas no disponen todavía de la lista completa de nacionalidades, un trabajo del que se encarga, según precisó, el Ministerio francés de Exteriores. "Diez médicos forenses llegarán al lugar durante el día para identificar los cuerpos. Trabajarán con los investigadores especializados de la gendarmería nacional", explicó Cazeneuve. El avión, con destino a Düsseldorf (Alemania), se estrelló ayer poco antes de las 11:00 hora local (10:00 GMT) por motivos desconocidos en una zona alpina, casi una hora después del despegue de Barcelona. INFOBAE

