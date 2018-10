COLOMBIA: AMENAZADOS POR CRIMINALES Y GUERRILLEROS, 300 ALCALDES COLOMBIANOS PIDEN PROTECCIÓN

, denunció el jueves el director de la Federación Nacional de Municipios (Fedemunicipios),, que solicitó a las autoridades tener en cuenta la vulnerabilidad en que se encuentran los alcaldes en ejercicio y los ex alcaldes. Según los reportes de Fedemunicipios,, por lo que se hace "urgente y necesario" implementar un plan de protección integral para ellos, dado que la seguridad que se les brinda "no es extendida, mientras que las amenazas se hacen más evidentes". Toro, además,, que a pesar de haber sido liberado no deja de evidenciar el grave problema de seguridad que afrontan los alcaldes y ex alcaldes del país, según recoge un comunicado de la entidad publicado en los diarios colombianos. Las guerrillas como las FARC y el ELN y las bandas criminales, como el clan Úsuga, son los principales motores del conflicto armado que paraliza desde hace medio siglo a Colombia y que ha dejado millones de desplazados y decenas de miles de muertos. El gobierno de Juan Manuel Santos mantiene, desde hace dos años y medio, un diálogo con las FARC en La Habana para encontrar una salida a la guerra, mientras que aún se encuentra en conversaciones exploratorias con el ELN. Con respecto a las bacrim , se ha logrado desarmar al temible grupo Los Urabeños, aunque algunos de sus miembros han formado ahora el clan Úsuga. En Colombia,aparecen "por segundo año consecutivo" como lasen el país, según un informe presentado el jueves por la Defensoría del Pueblo, organismo que vela por los derechos humanos. INFOBAE