Fuentes vaticanas le confirmaron desde Roma a EL TIEMPO que el Papa Francisco visitará Colombia. Se espera que en próximas horas el anuncio, que coincide con la celebración de la Semana Santa, sea confirmado por la Conferencia Episcopal. La llegada del Papa Francisco se dará en un momento crucial para la historia del país: los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. Se espera que su presencia en Colombia repercuta de manera positiva en la finalización de un conflicto armado que tiene más de medio siglo.EL TIEMPO supo que el papa hará un llamado para que las víctimas del conflicto tengan un papel más visible y sean reparadas de manera integral. También se referirá a la justicia social, a la equidad y al respeto de los derechos fundamentales. Pese a que no hay certeza sobre la fecha de su llegada, Ecuador ya confirmó que el sumo pontífice visitará ese país a mediados de este año, después de pasar por Paraguay y Bolivia; se cree que el papa aprovecharía la ocasión para pisar tierras colombianas. La invitación al papa argentino para que visitara el país fue hecha por los obispos de Colombia a través del cardenal Rubén Salazar, pocos días después de su elección como máximo jerarca de la Iglesia Católica, en marzo del 2013. El presidente Juan Manuel Santos, mediante una carta, le abrió también las puertas del país al pontífice. También han invitado al Papa varios exponentes de la oposición. En sus dos años de pontificado, el papa Francisco ha realizado siete viajes oficiales y en todos ha recibido un respaldo y un acompañamiento multitudinarios. No en vano es considerado uno de los personajes más populares e influyentes del mundo en los últimos años, debido a su carisma y a sus propuestas y acciones para renovar la Iglesia y acercarla a sus fieles. Como sucedió en las dos visitas papales anteriores -la primera, de Pablo VI en 1968 y la segunda, de Juan Pablo II en 1986- se espera que la visita de Francisco suponga una amplia movilización, teniendo en cuenta que Colombia es un país mayoritariamente católico y que este Papa cuenta además con el aprecio incluso de muchos no creyentes. EL TIEMPO