03, Abril, 2015 03, Abril, 2015 8:46 a.m. 8:46 a.m.

MUJER ÁRABE PRESIDE POR PRIMERA VEZ EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

Por primera vez tras casi 70 años de historia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está presidido este mes por una mujer árabe, la embajadora jordana Dina Kawar. Kawar asumió esta semana el puesto, que le corresponde a su país dentro de la rotación mensual con la que los miembros se reparten la presidencia del máximo órgano de decisión de Naciones Unidas. La diplomática jordana dirigirá de este modo los trabajos del Consejo durante abril y será la encargada de transmitir al mundo los mensajes que acuerden los 15 miembros. Kawar es una de las cuatro mujeres que actualmente se sientan en el Consejo de Seguridad, que en 2014 tuvo la mayor presencia femenina de su historia, con seis representantes permanentes. En su país, la embajadora ante la ONU fue una de las primeras mujeres en el servicio diplomático, al que accedió en 2005 por deseo expreso del rey Abdalá II, explicó en una reciente entrevista con la web de información sobre Oriente Medio Al Monitor. "Estar en el Consejo de Seguridad y representar a mi país es un honor enorme para mi", dijo Kawar en su entrevista con Al Monitor, en la que reconoció que desde su puesto trata también de representar a todas las mujeres árabes. La embajadora jordana lamenta que en el mundo mucha gente tenga solo "una imagen de la mujer árabe" y sea difícil superar ese estereotipo en el que ella no encaja. "A veces me preguntan, ¿por qué tú no eres como una mujer árabe? Y yo respondo que soy una mujer árabe. (...) Si no entras en la imagen de lo que creen que una mujer árabe es, entonces (creen que) no lo eres", explicó en la citada entrevista. De cara al futuro, Kawar espera ver mayor "igualdad" entre mujeres y hombres en los países árabes y que las mujeres tengan más confianza en si mismas y se ayuden entre si. Fuente: END