04, Abril, 2015 04, Abril, 2015 3:27 a.m. 3:27 a.m.

EL HIJO DE PEÑA NIETO LLAMÓ "DICTADOR IGNORANTE" A MADURO

Alejandro Peña Pretelini, hijo del presidente de México, Enrique Peña Nieto, escribió desde su cuenta de Twitter un mensaje para el pueblo venezolano, donde hace referencia a Nicolás Maduro como un "dictador ignorante". El hijo del mandatario mexicano aclaró que la opinión "era personal" e hizo hincapié en la crisis que atraviesa el pueblo venezolano. "Solidaridad con el pueblo venezolano. No hay nada más peligroso que un dictador ignorante que enloquece con el poder. Opinión personal", escribió Peña Pretelini. Si bien es la primera vez que expresa sus opiniones con respecto a Venezuela, no es la primera ocasión que habla de política. En otras oportunidades, se había referido al narcotráfico: "Cayó el 'Chapo', cayó la 'Tuta' y así de esta manera van a ir cayendo. El narcotráfico no paga. Hay mejores opciones", expresó el pasado 28 de febrero. INFOBAE