07, Abril, 2015 07, Abril, 2015 4:11 a.m. 4:11 a.m.

ENCUENTRAN OCHO MUERTOS DE UNA FAMILIA MARYLAND

Ocho miembros de una familia de Maryland fueron encontrados muertos en una casa el lunes, cuando la policía fue a visitar al padre quien no se había presentado a trabajar. El hombre y sus siete hijos, con edades entre 6 y 16 años, fueron descubiertos en la casa, dijo Scott Keller, jefe de policía de Princess Anne. Las víctimas fueron encontradas en un pequeño pueblo de unos 3.000 habitantes, reportó la televisora local WBAL, afiliada de CNN. Al menos siete de las ocho víctimas son menores de edad, según WBAL. La policía no sospecha de actividad criminal en este caso, y agregó que todos en la casa son parientes. Keller no quiso comentar nada cuando se le preguntó si las muertes estaban relacionadas con la intoxicación por monóxido de carbono. “Tenemos algunas ideas (sobre lo sucedido)”, dijo Keller. “Yo realmente no quiero decir hasta que el médico forense pueda confirmarlo”. La madre de los niños ya había sido notificada de las muertes, pero las autoridades aún no han dado a conocer los nombres de los fallecidos. Keller dijo que no podía dar más detalles antes de determinar la causa de las muertes. Las autopsias están programads para este martes. El lunes por la mañana cuando un empleador llamó a la policía preocupado por el hombre desaparecido, los oficiales fueron a su casa, donde un vehículo se encontraba estacionado en la calzada, pero no obtuvieron respuesta cuando llamaron. Un propietario trajo una llave y abrió una puerta. Fuente: CDN