11, Abril, 2015 11, Abril, 2015 8:01 a.m. 8:01 a.m.

MADURO ACUSA DE 'AGRESIÓN MEDIÁTICA' A OBAMA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que su homólogo de EE.UU., Barack Obama, "ha cometido una agresión" con su decreto sobre la "amenaza" que supone Venezuela, pero aclaró que "no es" como su antecesor en la Casa Blanca, George W. Bush. Ante la plenaria de la VII Cumbre de las Américas, Maduro dijo también que "no es suficiente" que Obama haya dicho que no considera una amenaza a Venezuela y le instó a derogar su decreto "amenazante", al que calificó de "irracional y desproporcionado". "Tiendo la mano" a Obama, dijo Maduro al reiterar que está dispuesto a dialogar con él, pero también le planteó una serie de demandas. Según Maduro, Obama tiene que "rectificar el error de origen" que le llevó a emitir el polémico decreto y "reconocer la revolución bolivariana" implantada en Venezuela. Además, Maduro afirmó que Obama debe "derogar" ese decreto y también "desmontar la maquinaria de guerra que tienen en la embajada de Estados Unidos en Venezuela". Desde esa embajada "se han preparado golpes de Estado para matarme a mí. ¿Qué hago, me quedo callado?", se preguntó Maduro. El presidente venezolano contó que le ha mandado "mensajes públicos y privados" a Obama durante dos años y que el mandatario estadounidense "nunca" le ha respondido. "No somos anti estadounidenses, somos anti imperialistas", defendió Maduro en su largo discurso ante la plenaria, de la que Obama ya se había retirado. Fuente: END