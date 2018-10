12, Abril, 2015 12, Abril, 2015 3:01 a.m. 3:01 a.m.

OBAMA: “CUBA NO ES AMENAZA”

Histórico. En reunión Raúl Castro pidió a Barack Obama suspender embargo y que la isla deje de formar parte de la lista de países terroristas. El presidente de EE.UU., Barack Obama, sostuvo ayer que “Cuba no es una amenaza” para su país, al defender tras la Cumbre de las Américas en Panamá el acercamiento a la isla y su histórica reunión con el mandatario cubano, Raúl Castro. En una conferencia de prensa al término de la Cumbre, Obama comentó que su objetivo no es “un cambio de régimen” en Cuba y se mostró “cautelosamente optimista” sobre los progresos que se están realizando hacia la normalización bilateral y la reapertura de embajadas en Washington y La Habana. Sobre su conversación con Castro, la calificó de “sincera” y “productiva”, y dijo que ambos tuvieron la oportunidad de “hablar honestamente” sobre sus diferencias. Las preocupaciones Según Obama, le comentó a Castro “en privado” lo mismo que ha dicho “en público” sobre las preocupaciones de EE.UU., acerca de la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en Cuba. Por otro lado, Obama indicó que todavía no ha podido revisar la recomendación del Departamento del Estado favorable a retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y, por tanto, aún no ha tomado una decisión al respecto. El presidente detalló que quiere poder leer y “estudiar” con calma esa recomendación y la de sus asesores en la Casa Blanca antes de tomar una decisión. El reclamo En anticipación a su histórica reunión de hoy entre Obama y Castro, la primera entre los presidentes de los dos países en más de medio siglo, se habían generado muchas expectativas sobre un posible anuncio acerca de la lista terrorista. Cuba reclama su salida de esa lista, en la que aparece cada año desde 1982, pero no lo considera una “precondición” para retomar las relaciones diplomáticas con EE.UU., y reabrir las embajadas en las respectivas capitales, aunque los expertos coinciden en que sería un paso muy importante hacia la normalización diplomática. La petición de Castro El presidente de Cuba, Raúl Castro, le dijo ayer a su homólogo estadounidense, Barack Obama, que para avanzar en la normalización total de relaciones es “esencial” el levantamiento del bloqueo y también que se eliminen las políticas para promover cambios en el sistema político de la isla. “El presidente cubano expresó que es necesario eliminar las políticas de EE.UU., que afectan directamente al pueblo cubano y que están dirigidas a promover cambios en el sistema político y socioeconómico del país”, explicó el canciller de la isla, Bruno Rodríguez en conferencia de prensa. El encuentro entre ambos mandatarios duró una hora y veinte minutos y fue “productiva”, según informó Rodríguez. “Los presidentes analizaron los progresos alcanzados desde los anuncios del 17 de diciembre y coincidieron en la importancia de continuar trabajando con el objetivo de conformar el contexto apropiado para proceder a restablecer las relaciones diplomáticas y abrir embajadas en los respectivos países”, dijo Rodríguez.