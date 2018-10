12, Abril, 2015 12, Abril, 2015 6:35 a.m. 6:35 a.m.

MEDIOS DE EEUU DESTACAN CAMBIO HISTÓRICO TRAS EL ENCUENTRO DE OBAMA Y CASTRO The New York Times recordó en un extenso artículo los escollos a los que se enfrentó Obama en la pasada reunión continental celebrada en Cartagena de Indias. Los medios estadounidenses se hicieron eco hoy del "histórico" encuentro entre el mandatario de EE.UU., Barack Obama, y el presidente cubano, Raúl Castro, en la Cumbre de las Américas, que, según consideraron, supuso un punto de inflexión para una nueva era en las relaciones entre los dos países. El diario The Washington Post, que abrió su portada digital con la reunión de ambos líderes este sábado en la VII Cumbre de las Américas, en Panamá, explicó que los dos mandatarios "finalizaron simbólicamente más de medio siglo de alejamiento entre EE.UU. y Cuba". "La bienvenida a Cuba de Obama acaba aquí con una irritación de larga data con América Latina, cuya mayoría de países solucionó ya los problemas con Cuba hace décadas, y ha añadido un asunto de potencial legado a su presidencia junto al acuerdo nuclear con Irán, si es capaz de lograrlo", consideró el rotativo. No obstante, el diario también repara en "el enfado republicano" en referencia a la desaprobación sobre la nueva postura hacia La Habana, que expresaron este sábado algunos conservadores como el exgobernador de Florida, Jeb Bush, y el senador por ese estado, Marco Rubio, ambos posibles candidatos presidenciales para 2016. En otra pieza sobre el encuentro hemisférico, bajo el título "Un nuevo Castro" The Washington Post insiste en que la Cumbre "será recordada por su simbolismo para la reconciliación". Por su parte, la cadena CNN, destacaba las "sorprendentes" palabras que tuvo el líder cubano durante su discurso ante la plenaria de los 35 países reunidos para la cumbre, en la que calificó a Obama como "un hombre honesto", de "pasado humilde" y por el que incluso dijo sentir admiración. La cadena subraya así el momento en el que Castro exculpó al mandatario estadounidense de la situación entre EE.UU. y Cuba, ya que consideró que lo ocurrido entre los dos países en los últimos cincuenta años de bloqueo recae sobre las espaldas de los diez presidentes anteriores a él. El diario The New York Times, recordó en un extenso artículo resumen de la Cumbre, los escollos a los que se enfrentó Obama en la pasada reunión continental celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) en 2012 y aseguró que esta vez el mandatario "llegó decidido a cambiar la dinámica con una serie de propuestas a Cuba". "Para Obama, la cumbre ha sido una oportunidad de mostrar el progreso hacia un propósito al que aspiraba ya durante la primera cumbre latinoamericana a la que asistió como presidente, donde habló de un "nuevo comienzo" con Cuba, incluso en su ausencia", destacó el diario.