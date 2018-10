12, Abril, 2015 12, Abril, 2015 9:02 a.m. 9:02 a.m.

HILLARY CLINTON HACE DESPEGAR SU CAMPAÑA PRESIDENCIAL

Siete años después de su derrota ante Barack Obama en las primarias del Partido Demócrata, la exsecretaria de Estado y exprimera dama se lanza a la campaña como la franca favorita para una áspera batalla de 16 meses. Hillary Clinton deberá anunciar el domingo su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, poniendo punto final a las especulaciones sobre su nueva tentativa en convertirse en la primer mujer electa para la Casa Blanca. Siete años después de su derrota ante Barack Obama en las primarias del Partido Demócrata, la exsecretaria de Estado y exprimera dama se lanza a la campaña como la franca favorita para una áspera batalla de 16 meses. El anuncio podrá producirse a través de las redes sociales y acompañada por un video que destaca su filosofía política, de acuerdo a diversas fuentes próximas al centro de operaciones de su campaña. El lanzamiento deberá desatar una avalancha de donaciones por parte de una amplia red de apoyo que aguardó con paciencia por el gesto. Su equipo organizó cada paso durante meses, contratando especialistas para cada segmento y sector de la campaña. El sábado, el núcleo central de la campaña se reunió en una oficina en Brooklyn, Nueva York, donde el responsable, Robby Mook, entregó un memorando a cada líder de grupo pidiendo un equipo unido en los próximos meses. De acuerdo con el sitio web especializado Politico, el memorando señala que "somos una familia diversificada y talentosa, y nos cuidamos las espaldas", en un mensaje que parece querer evitar las constantes guerras internas que minaron el equipo de campaña de Hillary en 2008. El objetivo central de la campaña para 2016, apunta el documento, es "dar a cada familia, cada pequeño negocio y cada estadounidense un camino hacia la prosperidad duradera, eligiendo a Hillary Clinton como la próxima presidente de Estados Unidos". El sábado, Hillary recibió un elogio del propio Obama. "Ella fue una candidata formidable en 2008. Me ha dado todo el apoyo en la elección. Fue una gran secretaria de Estado. Es mi amiga. Pienso que podrá ser una excelente presidente", dijo Obama. Este domingo, su sucesor al frente del Departamento de Estado, John Kerry, rindió homenaje a Hillary, al destacar el trabajo "formidable" que hizo para reparar las relaciones de su país con el resto del mundo. "Hizo un trabajo formidable para reconstruir los lazos que fueron hechos pedazos en los años anteriores", declaró Kerry a la cadena ABC. El inicio de su campaña será seguido por viajes a Iowa y New Hampshire, Estados donde comienzan las primarias que definen los candidatos de los dos principales partidos. Clinton ya posee equipos organizados en Iowa, un terreno que sirve de prueba para el resto de la campaña electoral. El profesor Steffen Schmidt, de la Universidad de Iowa, dijo a la AFP que Hillary debería "subirse a un autobús y recorrer los 99 condados de Iowa y conocer gente en pequeños cafés". La esposa del expresidente Bill Clinton encabeza los sondeos entre los demócratas, y aparentemente el 60% de los votantes registrados en ese partido ya anunciaron que estarían dispuestos a votar por ella en las primarias. Clinton es el mayor nombre a lanzarse a la campaña para las elecciones presidenciales de 2016, pero no el primero. El senador ultraconservador Ted Cruz, de 44 años, lanzó su campaña el mes pasado con un discurso lleno de referencias religiosas. El pasado 7 de abril, fue el turno de otro ultraconservador, el también senador Rand Paul. Los dos buscan ser el candidato presidencial de los republicanos en 2016. Otro senador conservador, el Republicano Marco Rubio, pretendía lanzar su propia candidatura el lunes, aunque según sondeos el favorito entre los republicanos, Jeb Bush (exgobernador de Florida, hermano e hijo de presidentes) aún analiza el mejor momento de lanzarse al ruedo. El propio Jeb Bush fustigó en un video la política exteriior impulsada por Obama y Clinton, que según él "debilitó las relaciones con n