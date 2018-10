13, Abril, 2015 13, Abril, 2015 3:19 a.m. 3:19 a.m.

MARCO RUBIO SE LANZA A LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS

Este lunes, el senador norteamericano Marco Rubio será el tercer republicano en lanzar su campaña presidencial, luego de que la ex secretaria de Estado demócrata, Hillary Clinton, lo hiciera este domingo. Sin embargo, algunos se preguntan por qué el senador de Florida se lanza en este momento a la carrera presidencial. Rubio, de 43 años y una estrella en ascenso en el Congreso, pudiera esperar cuatro años más, incluso ocho y ser aún un candidato relativamente joven. Algunos funcionarios del partido prefieren que se postule a la gobernación o trate de mantener su escaño en el Congreso, lo que sería crucial para que su partido mantenga el control de ese foro. Al centrar la mira en la Casa Blanca, Rubio también crea las condiciones para una competencia directa con Jeb Bush, un mentor con el que comparte muchos partidarios. Sin embargo, la ventana de la postulación puede cerrarse tan rápido como se abre. El entonces senador Barack Obama, de Illinois, echó mano a una oportunidad en 2008 y ganó. Los donantes le pidieron al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que se postulara en 2012, pero declinó y ahora se enfrenta a la campaña de 2016 en una posición decididamente más débil. "No se puede decir si la oportunidad (de Rubio) será mejor en cuatro u ocho años", dijo Fergus Cullen, ex presidente del Partido Republicano en Nueva Hampshire, quien aún no ha anunciado su apoyo a ningún candidato. AP Los asesores de Rubio conocen muy bien las preferencias caprichosas de los electores. El representante republicano se benefició de la ola del Tea Party que en 2012 llevó a decenas de legisladores conservadores al Congreso sólo dos años después de la victoria de Obama y los demócratas. Se espera que anuncie su candidatura el lunes en Miami, su plaza, tras el muy esperado anuncio de la demócrata Hillary Rodham Clinton el domingo de un segundo intento por llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, el equipo del senador de la Florida ve una oportunidad para responder a la pregunta de "¿por qué ahora?" y dice que los apremiantes problemas del país exigen una nueva generación de líderes, no un regreso a los años 1990. Así las cosas, Rubio está a punto de entrar a un campo que parece que tendrá numerosos candidatos competitivos. No será el único senador, ni el único senador alineado con el Tea Party, ni siquiera el único floridano, el único cubanoestadounidense o el único que alega tener experiencia en política exterior. Algunos son más conocidos, como Bush. Sin embargo, los asesores de Rubio dicen que se trata de un proyecto a largo plazo. "Las campañas se ganan al final, no al principio", apuntó Alex Conant, portavoz de Rubio. La Torre de la Libertad de Miami fue escogida para el anuncio de la campaña. El histórico edificio fue un centro federal de procesamiento de decenas de miles de exiliados cubanos que llegaron a Estados Unidos en los años 1960 y 1970. Los padres de Rubio se fueron de Cuba en 1956, poco antes de que Fidel Castro tomara el poder. El senador planea hacer del pasado inmigrante de su familia y de su propia historia de éxito una parte central de su campaña. También planea echar mano a sus posturas conservadoras en política exterior y la experiencia ganada en dos poderosas comisiones senatoriales centradas en temas de seguridad nacional para vender sus calificaciones como comandante en jefe. Se espera que regrese a Washington a tiempo para participar el martes en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre Irán. Al igual que sus rivales republicanos, Rubio ha criticado duramente las negociaciones nucleares de Obama con Irán. La semana próxima, Rubio participará en actividades de recaudación de fondos en Nueva York y Boston. El senador fue un importante recaudador de fondos para los republicanos en las elecciones de 2014 y una atracción popular en sus campañas, aunque ahora tendrá que competir con Bush por algunos donantes importantes en Florida. Los partidarios de Rubio anunciaron recientemente la creación de un supercomité de acción política para impulsar su candidatura. Se especula con que Rubio haga su primera escala de campaña como candidato presidencial el viernes en Nueva Hampshire. También se espera que visite Iowa, Carolina del Sur y posiblemente Nevada para finales del mes, señalaron asistentes. INFOBAE