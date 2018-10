800.000 NIÑOS DEJARON SUS CASAS POR LA VIOLENCIA TERRORISTA EN NIGERIA

Sin embargo, huir de sus hogares es sólo una parte del drama que viven estos niños, pues Unicef tiene pruebas de que muchos han sido reclutados por Boko Haram para participar en los combates o en tareas logísticas, mientras que las menores son sometidas a matrimonios forzosos. "Tenemos pruebas de que está pasando, pero es demasiado pronto para valorar la magnitud del problema, ya que el noreste de Nigeria todavía es una zona de riesgo y es complicado hacer un trabajo de campo exhaustivo", explicó Laurent Duvillier, vocero regional de Unicef para África Occidental y Central. Otra de las grandes perjudicadas en la cruzada de Boko Haram es el precario sistema de enseñanza nigeriano: el número de niños que no van a la escuela primaria ha pasado de ocho millones en 2007 a 10,5 millones en la actualidad, una cifra que la Unesco y Unicef califican como "la más alta del mundo". Asimismo, Unicef calcula que 196 profesores y 314 alumnos fueron asesinados entre 2012 y 2014, en tanto que unas 300 escuelas sufrieron daños o fueron destruidas. En un esfuerzo para concientizar a la comunidad internacional, Unicef ha creado la etiqueta de Twitter ‪#‎ bringbackourchildhood‬ (devuélvannos la infancia), muy parecido a la de ‪#‎ bringbackourgirls‬ (devlélvannos a nuestras chicas) que se utilizó justo después del secuestro de casi 300 niñas en Chibok. Ayuda insuficiente En su respuesta al conflicto, Unicef ha proporcionado asesoramiento y apoyo psicosocial a más de 60.000 niños traumatizados por el stress de haber abandonado sus hogares, pero no puede llegar a todos los necesitados por escasez de fondos. "La gente percibe a Nigeria como un país con recursos y suficiente capacidad económica para resolver sus crisis humanitarias, pero Chad, Níger y Camerún eran países pobres antes de la crisis. Así que ahora, a pesar de la buena voluntad política, no pueden hacerse cargo de la situación", lamentó Duvillier. A causa del conflicto de Boko Haram, más de un millón y medio de personas han huido de sus hogares en el noreste de Nigeria; de los cuales, 1,25 millones son desplazados internos y casi 300.000 son refugiados en Camerún (146.000), Níger (100.000) y Chad (41.600). Más de la mitad de estos desplazados están asentados en comunidades de acogida que tienen poco o ningún acceso a la escasa ayuda internacional que llega a la región, y eso supone un esfuerzo extra para zonas en las que los servicios sociales y sanitarios están al límite de su capacidad. INFOBAE