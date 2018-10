APROXIMADAMENTE 5.000 Y 6.000 EUROPEOS SE HAN SUMADO A YIHADISTAS EN SIRIA, SEGÚN LA UE

4:28 a.m.

De todos ellos, 1.450 han salido de Francia, explica Jourova en una entrevista publicada hoy por el diario francés "Le Figaro", en la que justifica la pertinencia de que la Unión Europea establezca acuerdos de cooperación judicial con Estados terceros. Aunque ya existan acuerdos bilaterales entre los países de la UE y otros como Marruecos, Túnez, Turquía o Egipto. Los acuerdos que se pretenden crear ahora a escala europea buscan "acelerar el intercambio de informaciones entre fiscales y magistrados, sobre todo en lo que concierne a los aspirantes a yihadistas en Siria. "El nivel europeo es importante porque cada vez más casos no afectan a un país en particular, sino a varios Estados miembros", subraya antes de ejemplificarlo: "un yihadista francés puede decidir tomar un avión en España y en el retorno de Siria volver por Italia". Preguntada sobre cuál es el próximo paso en la cooperación después de la euroorden (orden europea), que considera "una historia de éxito", la comisaria responde que será ampliar el intercambio de informaciones sobre antecedentes a ciudadanos de países terceros que cometan actos delictivos en la UE. A su juicio, la prioridad en la lucha contra la radicalización yihadista tiene que venir de la prevención. Una radicalización que, en la mayor parte de los casos no tiene su origen en la religión sino en motivaciones como "la búsqueda de aventura, el aburrimiento, la insatisfacción hacia su situación social o la falta de perspectivas", señaló la comisaria europea. END

La comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, calcula que entre 5.000 y 6.000 europeos han ido a Siria para integrarse en grupos yihadistas, e incluso admite que esas cifras podrían estar "fuertemente subestimadas".