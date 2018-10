ARRESTARON A EX DIRECTOR DEL FMI RODRIGO RATO

Los agentes del fisco español registraron hoy el domicilio del ex director general del FMI Rodrigo Rato a petición de un juez, después de que trascendiera la apertura de una investigación por un presunto blanqueo de capitales, tras beneficiarse de una amnistía fiscal aprobada por el gobierno en 2012. Rodrigo Rato se acogió a esta en 2012 para regularizar su patrimonio y, a raíz de ello, la Agencia Tributaria comenzó a investigar un "complejo entramado" de compañías de su familia. Ante la duda acerca del origen de algunos bienes declarados por Rato, el Ministerio español de Hacienda lo incluyó en un listado de 705 personas sospechosas de haber podido blanquear capitales con la amnistía fiscal. El allanamiento en el domicilio de Rodrigo Rato Reuters Otras fuentes de la investigación han agregado que en la casa de Rodrigo Rato se ha desplegado un dispositivo policial entre los que se encuentran funcionarios de la Agencia Tributaria y Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. Medios españoles han publicado que Rato posee, desde finales de 2013, el 75 por ciento de una sociedad con conexiones en Gibraltar y las Islas Vírgenes, aunque el ex responsable del FMI y ex ministro de Economía de España lo ha negado. Con la intención de que aflorara dinero no declarado, el gobierno español aprobó en 2012 un programa de regularización de activos ocultos que establecía un gravamen especial de entre el 8 y el 10 por ciento de las rentas que salieran a la luz. El proceso estuvo abierto entre junio y noviembre de 2012 y permitió que se declararan 40.000 millones de euros. El allanamiento en el domicilio de Rodrigo Rato Reuters La norma establece que quien haya cometido un delito de blanqueo o alzamiento de bienes seguirá siendo responsable de ello aunque se hubiese acogido a la amnistía fiscal, lo que hizo que la Agencia Tributaria detectara 705 casos sospechosos, entre ellos el de Rato. Fue vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía entre 1996 y 2004, durante el gobierno de José María Aznar, y director gerente del FMI entre 2004 y 2007. INFOBAE

Según detalló el diario español El País, Rato salió de su domicilio escoltado por varios agentes, que lo metieron en un coche policial que esperaba a la puerta de su casa. No iba esposado, pero uno de los oficiales lo introdujo en el vehículo tomándolo por la cabeza.