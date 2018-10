16, Abril, 2015 16, Abril, 2015 9:06 a.m. 9:06 a.m.

OBAMA: CUBA ACORDÓ UN DIÁLOGO PARA ABORDAR EL TEMA DE LOS FUGITIVOS ESTADOUNIDENSES

"Cuba ha acordado incorporarse a un diálogo judicial con Estados Unidos que incluirá discusiones con el objetivo de solucionar casos de fugitivos pendientes", aseguró Barack Obama. En un mensaje enviado la noche del miércoles al Congreso, Obama reconoció que Cuba ha entregado vivienda, cartillas de racionamiento y servicios médicos a algunos de los fugitivos solicitados para ser enjuiciados o cumplir sentencias de prisión por acusaciones graves en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente alegó que La Habana ha mostrado más cooperación en algunos casos recientes y que devolvió dos fugitivos en 2011 y dos en 2013. La carta de Obama al Congreso ofrece un argumento más detallado tras el anuncio, el martes, de que sacará a Cuba de la lista después de los 45 días reglamentarios. Los legisladores pueden votar para bloquear la medida durante ese período, aunque es casi seguro que Obama lo vetaría. Cuba fue designada como Estado patrocinador del terrorismo en 1982. En el pedido oficial de la Casa Blanca, Obama alega que no hay pruebas de que La Habana haya apoyado al terrorismo en los últimos seis meses y que el gobierno cubano ha asegurado a Estados Unidos que no lo apoyará en el futuro. En el mensaje del miércoles al Congreso, Obama cita la condena de Cuba al terrorismo en años recientes, incluido el rechazo a los ataques internacionales como los de París y Boston, entre los argumentos para eliminar a La Habana de la lista. También señaló que después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Cuba expresó solidaridad con Estados Unidos y ofreció el uso de su espacio aéreo y aeropuertos a aviones estadounidenses. También citó discursos recientes del presidente Raúl Castro y otros funcionarios cubanos y señaló que La Habana comparte con Washington información sobre amenazas terroristas. Obama escribió que Cuba dio a Estados Unidos seguridades por escrito el 3 de abril, cuando se comprometió a renunciar al terrorismo y cooperar en el combate a esa actividad. El presidente también dijo que Cuba ha ayudado en las negociaciones de paz en que participan la guerrilla de las FARC y el grupo separatista vasco ETA. En el pasado, el Departamento de Estado ha acusado a Cuba de albergar a miembros de esos grupos. Obama precisó que aunque en Cuba todavía viven unas dos decenas de miembros de ETA, La Habana trabaja con el gobierno de España para solucionar una solicitud de extradición y Madrid no tiene objeciones a sacar a la isla de la lista. La eliminación de Cuba de la lista probablemente facilitará al gobierno de la isla recibir créditos de bancos no estadounidenses, transferir dinero entre países y realizar otras transacciones financieras. Los otros Estados que todavía están en la lista son Irán, Sudán y Siria. El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, y el gobernador republicano de ese estado, Chris Christie, han mantenido que la designación de patrocinador del terrorismo debe mantenerse, especialmente por la negativa de Cuba a extraditar a Joanne Chesimard. Chesimard, miembro de los Panteras Negras y del Ejército Negro de Liberación, ha vivido en Cuba desde huir tras ser condenada en 1977 por matar a un policía estatal de Nueva Jersey. "Es una vergüenza nacional que este presidente incluso considere una normalización de las relaciones al tiempo que (Cuba) alberga a una asesina terrorista que debe estar en prisión en Nueva Jersey", dijo Christie, potencial aspirante a la presidencia en 2016, en una asamblea ciudadana el miércoles en Nueva Hampshire. INFOBAE