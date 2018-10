17, Abril, 2015 17, Abril, 2015 3:07 a.m. 3:07 a.m.

UNIVISIÒN ANUNCIA LA ÚLTIMA TEMPORADA DE SÁBADO GIGANTE

Después de 53 años de estar en el aire, y casi 30 de producirse y emitirse en Estados Unidos, el popular programa Sábado Gigante, que dirige don Francisco, cerrará su exitoso ciclo en septiembre de este año. La división de entretenimiento de Univision, la cadena que lo viene presentando desde 1986 y que lo ha llevado a más de 40 países, anunció que el último programa de su actual ciclo se emitirá el 19 de septiembre, para coincidir con el final de la temporada de televisión 2014-2015. “Mi sueño, para cuando ya no trabaje en la tele, es hacer más viajes de placer.” Sábado Gigante es el programa de entretenimiento que más ha durado en el aire en la historia de la televisión mundial. Desde el año 2001, cuando estaba a punto de cumplir 40 años de emisiones continuas, el programa de don Francisco entró en el Libro de Récords Guiness. Curiosamente, el origen del programa fue un show dominical, emitido en agosto de 1962. Su creador Mario Kreutzberger nació en Chile en 1940 en una familia de judíos alemanes que huyeron de la guerra en Europa y buscaron refugio en el sur del continente americano. Cuando tenía 18 años fue enviado por su padre a Nueva York para que estudiara sastrería y regresara a su natal Chile a manejar la tienda de ropa de la familia. Pero en el hotel vio por primera vez un aparato de televisión y su vida cambió para siempre. Regresó a su país, hizo algunos estudios de televisión y lanzó el programa que sería el germen de Sábado Gigante. Desde entonces ha dedicado su vida a la televisión.La figura de don Francisco no desaparecerá de las pantallas de televisión. Según el comunicado de la empresa, “don Francisco continuará colaborando con la cadena Univision en nuevos proyectos y conduciendo programas especiales de entretenimiento. También contribuirá con el esfuerzo constante de Univision por la búsqueda y desarrollo de nuevos talentos y profesionales para nuestra televisión”. Seguirá también con su participación en actividades filantrópicas, especialmente en la Teletón, el evento creado por él en Chile en 1978 con el fin de recaudar fondos para los niños discapacitados (y que con los años se ha extendido a muchos otros países, ayudando a miles y miles de personas). Lo que sí tendrá es más tiempo para él y para su familia. A sus 74 años, sigue lleno de ideas y de sueños. En una reciente entrevista con Estela Cabezas, del diario El Mercurio de Chile, don Francisco aseguró que "mi sueño, para cuando ya no trabaje en la tele, es hacer más viajes de placer. En general, solo he hecho viajes de trabajo: viajé por 166 países haciendo la Cámara viajera. El año pasado recorrí Chilé con mi señora y una pareja amiga, y al mes siguiente con mis nietos hice un recorrido por todo el norte. Y antes hice un crucero de una semana por todos los puertos de Croacia. Cosas que no hacía". Sábado Gigante marcó toda una época de la televisión tanto en América Latina como en Estados Unidos. En Chile nació de manera casi simultánea con la televisión misma y tuvo que esperar 14 años (hasta 1978) para poder ser emitido en color. La primera emisión en alta definición se realizó en diciembre de 2010. En todo ese tiempo, don Francisco recibió todo tipo de honores, incluida una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Además de ser el más popular de los animadores de la televisión en español, Mario Kreutzberger ha sido un destacado entrevistador. Son célebres sus reportajes con personajes como Barack y Michele Obama, George Bush, John Kerry y el Dalai Lama. Recientemente el Papa Francisco invitó a Kreutzberger a conducir el IV Congreso de Inclusión Educativa, organizado por el programa Scholas, impulsado por el Sumo Pontífice, y tuvieron una reunión personal en el Vaticano. “Le expresé la admiración que siento por él, por su estilo… es una persona muy importante y necesaria en el mundo de hoy”, aseguró don Francisco. Al comentar la salida del aire de Sábado Gigante, don Francisco dijo: “Con emoción comparto con el público este anuncio con el cual estamos comenzando a concluir este exitoso ciclo de 53 años de Sábado Gigante, 30 de los cuales fueron posibles gracias a Univision en los Estados Unidos” UNIVISION