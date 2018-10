TRES MUERTOS AL ESTALLAR UN COCHE BOMBA EN LA PUERTA DEL CONSULADO DE EEUU EN ERBIL

Sin embargo, otros medios indican que se trató de dos vehículos y un atacante suicida, quien se hizo estallar cerca de un café matando a tres personas. Se desató un incendio y el lugar quedó completamente destruido. El café está en un barrio cristiano occidental que es muy visitado por extranjeros. Según los primeros reportes, un norteamericano y uh turco estarían entre las víctimas. Un funcionario estadounidense dijo que ningún empleado consular ni guardias resultaron muertos por el atentado. El funcionario habló a condición de no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar con la prensa. Un reportero de The Associated Press en el lugar dijo que el fuerte estallido ocurrió justo fuera del consulado en el barrio de Ankawa, dejando en llamas automóviles cercanos. Las fuerzas de seguridad kurdas llegaron rápidamente. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad por el ataque. — Talmage (@talmagepayne) abril 17, 2015 Una serie de tweets desde Erbil reportan imágenes del atentado y aseguran que a la explosión le siguió n tiroteo que duró algunos minutos. Este dato no fue confirmado por fuentes oficiales. Hubo helicópteros sobrevolando el lugar durante algunos minutos, hasta que el humo se disipó y todo pareció volver a la normalidad. INFOBAE

Un coche bomba explotó este viernes a metros del consulado de Estados Unidos en la norteña ciudad iraquí de Erbil, que es la capital de una zona autónoma kurda. Según Rudaw, agencia de noticias local, fuerzas de seguridad iniciaron un tiroteo al acercarse el coche bomba, impidiendo que se estrellara contra la sede.