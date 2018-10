19, Abril, 2015 19, Abril, 2015 3:26 a.m. 3:26 a.m.

ESTADO ISLÁMICO EJECUTA A 30 CRISTIANOS ETÍOPES

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) difundió un vídeo en el que muestra la ejecución de al menos 16 etíopes con un disparo en la cabeza y de 12 que son decapitados, todos ellos acusados de ser cristianos. La ejecución de los que son tiroteados, según la grabación, cuya autenticidad no ha podido ser verificada, se llevó a cabo en alguna parte del sureste de Libia, región conocida tradicionalmente con el nombre de Fazan. Esos 16 supuestos etíopes, vestidos de negro, recibieron un tiro en la cabeza por parte de sus verdugos, que aparecen todos ellos encapuchados. Uno de los asesinos pronunció antes de la ejecución un discurso en inglés en el que aseguró que el grupo Estado Islámico lleva a cabo una batalla entre “la fe y la blasfemia” y “la verdad y la falsedad”. Además, añadió que fue enviado “para luchar contra la gente hasta que testifique que no hay otros dios salvo Alá”, entre otros enunciados religiosos y amenazas. “La sangre musulmana, que fue derramada bajo las manos de vuestra religión, no es barata; de hecho, es la sangre más pura”, agregó el yihadista. Las imágenes de la muerte por disparos de los 16 supuestos etíopes cristianos, que se muestran al final de un vídeo propagandístico de 29 minutos, se intercalan con la decapitación de al menos otros 12, vestidos con monos naranjas y asesinados en una playa. Este tipo de ejecuciones recuerda a otro vídeo del EI del pasado mes de febrero, en el que una veintena de egipcios coptos que habían sido secuestrados en la ciudad siria de Sirte, en el norte de Libia, fueron también decapitados. FUENTE: EFE