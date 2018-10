22, Abril, 2015 22, Abril, 2015 2:25 a.m. 2:25 a.m.

114 PERSONAS ESTÁN CONDENADAS A MUERTE EN MARRUECOS, DENUNCIA AMNISTÍA

Un total de 114 personas, entre ellas 3 mujeres, están actualmente condenadas a muerte en Marruecos aunque no hay ejecuciones desde 1993, denunció hoy la sección marroquí de la organización Amnistía Internacional (AI) con cifras de 2014. Según la ONG, esta cifra podría alcanzar hasta 120 personas que esperan en el "corredor de la muerte" de la cárcel de Kenitra, si se cuentan las nuevas condenadas de pena capital dictadas este año. En una rueda de prensa destinada a presentar un informe sobre la pena de muerte, el director de Amnistía Internacional en Marruecos, Mohamed Sektaui, lamentó el carácter "oscilante" que ha tenido la evolución de esta condena en Marruecos: en 2007 hubo un solo caso, frente a los 13 de 2009 y los 9 de 2014. Sektaui dijo que estos cambios "reflejan una oscilación en la voluntad política", y deploró que Marruecos, a pesar de no llevar a cabo ejecuciones desde 1993, mantiene la pena de muerte como "una espada de Damocles" al no abolirla por ley ni declarar formalmente una moratoria. Criticó la persistencia en el país de "fuerzas conservadoras y opositoras" a la abolición de esta pena, en alusión al islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD, que encabeza el gobierno) que defiende su continuidad y a otros sectores religiosos. El actual anteproyecto de reforma del Código Penal propuesto por el Gobierno no contempla abolir esta sanción aunque redujo en dos tercios los delitos que la merecen, principalmente terrorismo y crímenes contra la infancia. Sektaui apuntó que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad contra el anteproyecto de Código Penal en caso de que se apruebe con esta pena en el Parlamento, por contradecir el artículo 20 de la Constitución marroquí que estipula la protección del derecho a la vida. La última pena capital se pronunció el pasado 14 de abril por el Tribunal de Primera Instancia de El Yadida contra un marroquí que violó y mató a su sobrina de dos años. Marruecos forma parte, junto con sus vecinos Mauritania, Argelia y Túnez, del conjunto de países que tiene una moratoria de facto sobre la pena de muerte, sin por ello hacerla oficial, mientras que en el resto de países árabes la pena de muerte está vigente y las ejecuciones son una realidad. END