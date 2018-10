24, Abril, 2015 24, Abril, 2015 1:57 a.m. 1:57 a.m.

CABULCO MODERA ACTIVIDAD VOLCÁNICA

El volcán Calbuco en Chile moderó su actividad eruptiva el jueves, situación que permitió la reanudación parcial de vuelos, aunque expertos advirtieron de posibles nuevas reacciones súbitas del macizo después de que una enorme columna de cenizas avanzara por el sur del país y territorio argentino. El macizo entró inesperadamente en erupción la tarde del miércoles, tras permanecer inactivo por casi medio siglo, para acrecentar su fuerza en la madrugada del jueves y suavizarla en las últimas horas, en una señal del incierto escenario que presenta el tercer volcán más peligroso del país. "Este episodio eruptivo ya concluyó", dijo Gabriel Orozco, vulcanólogo del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), aunque advirtió sobre posibles nuevas erupciones. "En este momento no tenemos columna eruptiva sobre el volcán, así que difícilmente podría colapsar esa columna porque en este momento (...) la columna eruptiva ya se despegó del volcán y va siendo guiada por los vientos hacia el norte", agregó. Pese a la moderación, las autoridades no descartan un peor escenario ante la eventualidad de que se esté acumulando energía dentro del cono volcánico. Por ello, se mantenía un anillo de exclusión de 20 kilómetros alrededor del macizo bajo el resguardo de fuerzas militares. La columna de humo del volcán alcanzó más temprano el jueves unos 15 kilómetros de altura, con dirección hacia el noreste, acompañada de una moderada lluvia de cenizas que llevó a decretar alerta sanitaria en las zonas más aledañas y a repartir miles de mascarillas a la población. Una densa capa de ceniza y piedrecillas cubría las calles de pueblos cercanos, mientras que reportes de radioemisoras locales mencionaron el desborde de ríos en algunas zonas. LATAM Airlines informó que la mejora en las condiciones climáticas por la disminución de las cenizas emanadas permitió recuperar sus actividades y dijo que se "encuentra operando normalmente hacia y desde el sur de Chile". No obstante, el experto de la Dirección Meteorológica de Chile Arnoldo Zúñiga dijo a Reuters que los vientos en dirección sur a norte han desplazado parte del material particulado del volcán hacia la zona central del país y no descartó que lleguen a la capital durante la noche de manera muy incipiente. Brigadas de rescate hallaron al andinista Waldo Flores que había sido reportado inicialmente como desaparecido el miércoles en las cercanías del macizo. "Estábamos casi llegando al refugio, nos detuvimos a comer algo y sentimos un ruido subterráneo y vimos el humo. Bajamos corriendo y me acalambré, así que les dije a mis amigos que siguieran corriendo", dijo Flores a periodistas. 19 Digital