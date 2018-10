26, Abril, 2015 26, Abril, 2015 4:08 a.m. 4:08 a.m.

HONDURAS: ARDE CERRO EN EL ZAPOTAL DE SAN PEDRO SULA

San Pedro Sula, Honduras Dos incendios seregistraron ayer en San Pedro Sula, uno en un cerro ubicado a la orilla del bulevar del este y el otro en la zona de El Zapotal. El primero se reportó a las 11:00 am en una colina que se encuentra frente a un parque acuático, frente a la carretera que conduce hacia La Lima, Cortés. Los bomberos acudieron a sofocar las llamas, pues estas se extendieron hasta acercarse a una gasolinera de la zona y también a unas casas del sector. Luego de horas de combatir contra las llamas lograron controlar el siniestro. No se reportaron daños materiales, sin embargo gran parte de la maleza del cerro quedó consumida por el fuego. No se logró averiguar qué fue lo que causó el incendio. Horas después se reportó otro incendio, pero en la zona de El Zapotal. Las llamas se extendieron, pero debido a que se produjo en horas de la noche los Bomberos no acudieron debido a los riesgos que implica trabajar a esas horas, según explicaron. Verano El bombero Miguel Bejarano, quien participó en los trabajos para apagar el incendio en el cerro del bulevar del Este, explicó que las altas temperaturas que se están registrando contribuyen a que los incendios se propaguen más fácilmente. “En el verano hemos tenido mucho trabajo apagando incendios en cerros, solares baldíos y también en casas. El extremo calor que está haciendo contribuye a esto”, indicó. Bejarano además hizo un llamado a la población para que sea cuidadosa, pues sin saberlo pueden provocar un siniestro de grandes proporciones. “Muchos de los incendios inician porque la gente arroja cigarros aún encendidos cerca de la maleza. A veces también el fuego comienza cuando las personas lanzan botellas de vidrio y estas intensifican el calor y causan llamas. Ningún tipo de basura debe ser tirada en la calle o áreas verdes”, manifestó el bombero, quien hizo énfasis en que estas medidas deben tenerse más en cuanta en la temporada de verano, debido al calor. Bejarano indicó además que la labor que realizan en la institución se hace más difícil debido a las limitaciones de equipo que tienen. Precauciones caseras El bombero recomendó a la población también tomar medidas de precaución en sus casas, pues las altas temperaturas podrían facilitar el inicio de un incendio. Se aconseja a las personas que al salir de sus casas dejen desconectados los aparatos electrónicos que no requieran estar enchufados. Además otra medida que deben tomar es revisar los cableados eléctricos de sus viviendas, pues los cortocircuitos son más frecuentes cuando el calor es tan intenso como esta temporada. LA PRENSA.HN