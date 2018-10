01, Mayo, 2015 01, Mayo, 2015 5:56 a.m. 5:56 a.m.

OPOSITORES TOMAN CONTROL DEL CONGRESO DE COSTA RICA

Una alianza de partidos opositores arrebató este viernes el control de la Asamblea Legislativa (parlamento) al oficialismo en Costa Rica, una acción que amenaza con dificultar la aprobación de una reforma fiscal considerada clave para el gobierno. El abogado Rafael Ortiz, del Partido Unidad Social Cristiana, fue electo para presidir un directorio multipartidista para el próximo año, por una alianza de los partidos que adversan al presidente Luis Guillermo Solís. El nuevo jefe del legislativo obtuvo 35 votos de los 57 integrantes del Congreso y sustituye en el cargo al economista Henry Mora, del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), quien intentó la reelección. Ortiz y sus aliados llegaron con la determinación de impedir la aprobación de una reforma fiscal impulsada por el gobierno y pretenden presionar para reducir el gasto público para contener el déficit fiscal, de cerca de 6% del Producto Interno Bruto (PIB). El partido del nuevo titular del Legislativo también se opone a proyectos de ley para autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y la fertilización in vitro, defendidos por el gobierno. Al conocer el acuerdo de la oposición, el presidente Luis Guillermo Solís insistió en la reforma fiscal y advirtió que su rechazo afectará la economía del país. "El plan fiscal es una necesidad para el país. Si perdemos la posibilidad de discutir con tranquilidad la condición del déficit y no tomamos medidas, la estabilidad económica del país sufrirá", declaró Solís a periodistas tras una misa con los obispos católicos. El analista político Francisco Barahona recordó, en declaraciones al estatal Canal 13, que el partido de Ortiz tuvo una tenue alianza con el gobernante PAC, y no ha tenido una postura de oposición frontal. Sin embargo, advirtió que ese a que "probablemente va a continuar buscando una relación armoniosa con el gobierno", Ortíz "llega al cargo con apoyo de fuerzas que sí son claramente de oposición y se verá forzado a enfrentar al gobierno". END