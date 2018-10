¿EL FRAUDE DEL SIGLO?

"El compuesto había sido aprobado por la USADA y el fallo (de la Comisión de negar la inyección a Pacquiao) afectó al resultado de la pelea", subrayó Arum.

La promoción de la pelea presentó un combate anunciándolo como la "Pelea del Siglo", a pesar de que uno de los púgiles estaba lesionado, así que los aficionados tuvieron que presenciar un duelo que no era el que se vendió en las taquillas, y el boxeo, una vez más, queda en deuda con la afición.

La polémica no ha hecho más que comenzar con lo sucedido en la llamada "Pelea del Siglo", en la que se batieron todas las marcas en ingresos de dinero, el estadounidense Floyd Mayweather Jr. ya se considera parte de los inmortales del boxeo y su rival, el filipino Manny Pacquiao, está frustrado porque perdió debido a una supuesta lesión de hombro. Mientras los aficionados tratan de digerir si realmente se trató del gran combate que se vendió o si las declaraciones del promotor Bob Arum lo convierten en un fraude que deja al boxeo nuevamente con una gran deuda ante los seguidores del deporte de los guantes. Mayweather Jr. derrotó por la vía de la decisión unánime a Pacquiao en 12 asaltos y se convirtió en campeón welter absoluto al retener sus títulos avalados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial (AMB), le arrebató a Pacquiao la corona de la Organización Mundial (OMB) y se embolsó unos 200 millones de dólares, por aproximadamente 100 millones del filipino. Pero la radiografía de lo que realmente sucedió en el cuadrilátero la imprimieron los 16.507 que la presenciaron en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, que mientras se realizaba la entrevista al flamante campeón, lo abuchearon como muestra de su rechazo por el resultado y con la forma en que Mayweather logró la victoria. El excampeón mundial Óscar de la Hoya, rival de ambos púgiles como profesional y ahora promotor, con sus declaraciones, redondeó la desilusión que se vive dentro del mundo del boxeo: "Lo siento por los aficionados. Dirán que soy de la vieja escuela, pero me gusta que el dinero que pagan los espectadores valga la pena con un combate de acción", escribió en su cuenta de Twitter. De La Hoya criticó sin reparos el "estilo de carrera" que hizo el campeón durante toda la pelea. Otra leyenda del boxeo, Mike Tyson, con su estilo parco, dijo: "¿Hemos esperado cinco años para esto...?. No fue suficiente".Más preocupante y ofensivo fue el que apenas concluida la pelea, Arum dijo que Pacquio inició el combate lesionado de un hombro, concretamente del derecho, el que más tendría que utilizar para sacar la mano con la que mejor golpea. Ahí fue cuando se supo que el excampeón filipino subió al cuadrilátero lesionado y que de acuerdo al propio Arum la lesión se la produjo durante un entrenamiento "en algún momento después del 11 de marzo". Arum fue más allá cuando también dijo que Pacquiao tuvo que subir al cuadrilátero con dolores debido a que la Comisión Atlética de Nevada denegó su petición para que recibiese antes del combate una inyección con antiinflamatorios. Arum dijo que "el equipo de Pacquiao pensó que obtendría permiso para recibir una inyección con antiinflamatorios porque ya se la habían suministrado durante los entrenamientos con la autorización de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) que supervisó la pelea.Mientras que el presidente de la Comisión Atlética de Nevada, Francisco Aguilar, dijo que el equipo del filipino quería que se le inyectara lidocaína, una sustancia que adormece la zona afectada. Pero agregó que no marcaron la casilla de lesión tras el pesaje del viernes, por lo que la comisión no tuvo forma de saber la gravedad de la lesión.Esta vez el CMB, la AMB, o la OMB tienen la gran oportunidad de dar un paso adelante y tomar una acción al respecto para darle credibilidad al deporte que promueven. De lo contrario, es probable que se lleve a cabo una revancha, quizá dentro de un año, cuando Mayweather tenga 39 de edad y Pacquiao, 37, y cuando este último esté recuperado de la operación en el hombro que dice que tiene lesionado y a la que al final se tendrá que someter. Seguro que los promotores encontrarán formas de promover la pelea y convertirla de nuevo en otro éxito económico para ellos y los boxeadores. Pero si los conocedores del boxeo aseguran que la "Pelea del Siglo" se dio cinco años tarde y los abucheos de los aficionados lo avalan, cuando se lleve a cabo la posible revancha, la deuda del boxeo hacia la afición será aun mayor y por lo tanto un auténtico "fraude".