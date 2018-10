05, Mayo, 2015 05, Mayo, 2015 2:22 a.m. 2:22 a.m.

GRUPO DE YIHADISTA REITERA ATAQUE EN TEXAS

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó este martes por primera vez un ataque en Estados Unidos, cuyos dos autores fueron abatidos tras disparar afuera de un encuentro islamófobo en Texas, y advirtió que llevaría a cabo nuevos atentados. "Dos soldados del califato llevaron a cabo un ataque contra una exposición de caricaturas contra el profeta en Garland, Texas", dijo en su emisora de radio la organización, que ha proclamado un califato en los territorios que controla en Irak y Siria. "Decimos a América que lo que se está preparando será más importante y más amargo. Veréis cosas horribles de los soldados del Estado Islámico", afirmaron los yihadistas. La noche del domingo, los dos hombres bajaron de un vehículo y dispararon con fusiles de asalto a un guardia de seguridad afuera del centro donde se realizaba un concurso de caricaturas de Mahoma, organizado por la asociación American Freedom Defense Initiative (AFDI), consideraba abiertamente antiislámica. Pero tras herir al guardia de un disparo en el tobillo, ambos fueron abatidos por un policía con su revolver de reglamento. Uno de ellos había sido investigado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) por haber expresado su intención de unirse a la Yihad, según documentos judiciales a los que accedió la AFP. Según los medios estadounidenses, los dos presuntos islamistas eran Elton Simpson, de 31 años, y Nadir Soofi, de 34, y compartían vivienda en Phoenix (Arizona, suroeste). CNN difundió imágenes de agentes del FBI entrando en el apartamento para registrarlo. Hace cinco años, Simpson había sido condenado a tres años de libertad condicional por haber mentido al FBI sobre la motivación de un supuesto viaje de estudios a África, aunque las autoridades sospechaban que estaba relacionado con su intención de sumarse a una red islamista de Somalia. En ese momento, la justicia de Phoenix consideró que no había pruebas sólidas en su contra y optó por dejarlo en libertad vigilada. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que los investigadores estaban concentrados en "los lazos de los asaltantes con actividades terroristas organizadas". "No hay comparación posible" El ataque recordó el atentado en París en enero pasado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo, que ha publicado reiteradas veces caricaturas del profeta Mahoma, cuya representación está prohibida por el islam. Ese ataque dejó 12 muertos, entre ellos cinco caricaturistas. Sin embargo, para el jefe de redacción del semanario satírico, Gerard Biard, y el crítico de cine de la publicación, Jean-Baptiste Thoret, "no hay comparación posible". "Nosotros no organizamos concursos. Sólo hacemos nuestro trabajo. Comentamos la información. Cuando Mahoma marca la información, dibujamos a Mahoma, y si no, no. Combatimos el racismo y no tenemos nada que ver con esa gente", dijo Biard en el programa de Charlie Rose, transmitido por la cadena estadounidense de televisión pública (PBS) la noche del lunes. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, subrayó que esos actos criminales "no tienen nada que ver con la religión ni las creencias", según dijo su portavoz, Stephane Dujarric. La asociación American Freedom Defense Initiative (AFDI), organizadora del concurso que ofrecía 10.000 dólares a la mejor caricatura de Mahoma, había invitado a participar como orador del evento al líder ultra derechista holandés Geert Wilders. AFDI es considerada una organización abiertamente antiislámica, y su presidenta, Pamela Geller, es también titular del movimiento "Paren la islamización de Estados Unidos". END