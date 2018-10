05, Mayo, 2015 05, Mayo, 2015 2:27 a.m. 2:27 a.m.

40 MUERTOS EN NUEVO NAUFRAGIO EN EL MEDITERRÁNEO

Decenas de personas murieron en aguas del Mediterráneo en una nueva tragedia migrante, indicó este martes la ONG Save the Children, y los sobrevivientes dijeron que sus compañeros de viaje habían caído de una lancha de goma y probablemente se habían ahogado cuando se acercaba un buque a rescatarlos. No se conocía la cifra exacta de víctimas, pero varios sobrevivientes dijeron en sus primeras entrevistas con grupos humanitarios que "docenas" de personas habían caído al mar y no sabían nadar, indicó Giovanna di Benedetto, de Save the Children, desde Catania, Sicilia. La ONG luego informó de "unos 40 migrantes" fallecidos en el naufragio camino a Italia. "Dijeron que eran 137 en la lancha neumática, que se desinfló o explotó, no está claro, provocando la caída al agua de varios de ellos. Algunos hablan de numerosos muertos, otros de unos cuarenta", declaró a la AFP Giovanna di Benedetto, de esta ONG, presente en Catania cuando llegaron los sobrevivientes. Se cree que el incidente tuvo lugar el domingo en aguas entre Libia y Sicilia, cuando un barco comercial se acercó para rescatar a los migrantes, indicó. El barco llegó el martes a Catania. 19 Digital