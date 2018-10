08, Mayo, 2015 08, Mayo, 2015 6:19 a.m. 6:19 a.m.

FOTOS DE LA PEOR SEQUÍA DE CALIFORNIA EN LOS ÚLTIMOS 1,200 AÑOS

Fotos tomadas recientemente en California demuestran que los científicos no exageran al afirmar que ese estado experimenta la peor sequía en los últimos 1.200 años. El estado de California acaba de entrar en su cuarto año de sequía. Expertos aseguran que es la peor que ha sufrido en los últimos 1200 años, informa el portal Business Insider. Embalses y lagos disminuidos, campos de cultivos totalmente secos, así son los tristes paisajes ya típicos del estado. Por desgracia, los científicos no dan pronósticos prometedores: la sequía no muestra señales de terminar. No se puede imaginar que las orillas del embalse ubicado cerca del Valle Central de California alguna vez provocaron inundaciones. 19 Digital