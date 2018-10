11, Mayo, 2015 11, Mayo, 2015 6:24 a.m. 6:24 a.m.

EX PRESIDENTA DE GUATEMALA COLABORARÁ EN ACLARAR CASO DE CORRUPCIÓN A LA QUE FUE VINCULADA

Roxana Baldetti habló hoy por primera vez sobre su renuncia a la vicepresidencia de Guatemala, una decisión que, según dijo, tomó para no perjudicar al Gobierno ni a la democracia, y se mostró dispuesta a colaborar en destapar el caso de corrupción con el que por "mala intención" ha sido vinculada. "Fue una semana difícil" hubo "lágrimas en esa semana", declaró la ahora exvicepresidenta en una entrevista exclusiva con la emisora local Sonora es la Noticia. Baldetti no hablaba públicamente desde hacía tres semanas. Su renuncia fue aceptada el sábado por el Parlamento. Aseguró que en su dimisión no pesó la presión popular y que lo hizo pensando en el bienestar de Guatemala, a pesar de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) no la menciona en el caso de contrabando y defraudación fiscal conocido como "La Línea", destapado el pasado 16 de abril y por el que se ha detenido hasta ahora a 27 personas. Tampoco hubo presiones de la CICIG y del gobierno de Estados Unidos, enfatizó. Además, recalcó, la dimisión fue para no prestarse al circo de políticos que participan en la campaña para los comicios generales del próximo 6 de septiembre. Explicó que no quiso renunciar solo al derecho de su inmunidad del que gozaba por su investidura, porque no quería hacerle daño al gobierno y al propio Estado. Baldetti aseguró que tiene "las copias del fiscal y del comisionado" Iván Velásquez, de la CICIG, en las que, según dijo, se demuestra que su nombre jamás aparece en las escuchas telefónicas. En ese sentido, calificó de "ilegal" el arraigo (prohibición de salida del país) dictado este domingo por un tribunal. "No me voy a ir a ningún lado porque mi mamá me enseñó que hay que dar la cara para defenderse", agregó. Baldetti, quien dijo que no se siente "quebrada" sino "fortalecida", reveló que la carta de la renuncia la firmó el pasado miércoles, pero la entregó dos días después porque "era el momento". El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, pensó que estaba bromeando, pero "le dije, con muchas lágrimas de por medio pero con convicción, que era mi decisión por el bien de la democracia y la institucionalidad", subrayó. "Mi corazón está salvado del odio" agregó y señaló que ahora se dedicará a defender a su familia, a sus dos hijos, "con las garras, como un león". Al insistir en que no hay ninguna denuncia en su contra, Baldetti indicó que le gustaría reunirse con el comisionado de la CICIG y la fiscal general, Thelma Aldana, para manifestarles su deseo de colaborar con la investigación. "La CICIG se apuntó un buen punto con esto, una investigación que yo inicié", sostuvo y criticó la "mala intención" de muchos guatemaltecos al implicarla en la estructura, porque "obviamente no era santo de su devoción". La exvicepresidenta afirmó que la corrupción tiene "mil cabezas" y que de nada sirve cortar la principal si no se da una reestructuración del Estado. Sobre su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, al que la CICIG señala como el líder de la mafia de defraudadores y quien se encuentra prófugo de la justicia, Baldetti indicó que fue uno de los hombres de su confianza y que "lo que menos" se hubiera imaginado es que, como dice la CICIG, fuera quien dirigía el grupo. Comentó que le conoció en el partido para la campaña electoral de 2011 en la que iba a participar como candidato a diputado, pero por falta de espacio lo ubicó como su secretario privado. Baldetti dijo que ahora se dedicará a trabajar en sus empresas porque "tenemos que comer", que espera que los empresarios revelen la lista de quiénes participaban en contrabando y defraudación y anunció que por ahora continuará alejada de los medios. END