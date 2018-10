11, Mayo, 2015 11, Mayo, 2015 11:09 a.m. 11:09 a.m.

PRESIDENTE DE COSTA RICA VIAJARÁ A EEUU EN BUSCA DE INVERSIÓN

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, realizará una gira del 13 al 22 de mayo por cuatro ciudades de Estados Unidos en busca de inversión en áreas como servicios, manufactura y ciencias de la vida, informó hoy una fuente oficial. El ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, explicó en una conferencia de prensa que Solís y su delegación oficial se reunirán con representantes de 20 empresas que operan en Costa Rica con el fin de invitarles a reinvertir. Entre estas firmas se destaca Coca Cola, Bridgestone, Abbott, Apollo Endosurgery, Kelpac, Hospira, National Instruments, Baxter, General Microcircuits y Emerson. Además, el mandatario se entrevistará con representantes de compañías, cuyos nombres no pueden ser revelados por un acuerdo de confidencialidad, que están analizando abrir operaciones en el país centroamericano. La gira empezará en la ciudad de Charlotte, donde la delegación costarricense estará del 13 al 15 de mayo, seguirá en Atlanta, del 16 al 19; Austin, Texas, del 19 al 20; y culminará en Chicago, del 20 al 22. En Charlotte, Solís participará el día 14 en el WACC President Series, un foro organizado por el World Affairs Council of Charlotte, donde tendrá la oportunidad de exponer las cualidades de Costa Rica ante unos 250 empresarios del sector de alta tecnología. En Atlanta, el mandatario costarricense asistirá a un almuerzo con la comunidad empresarial organizado por la empresa Coca Cola y el World Affairs Council of Atlanta. En Austin y Chicago, Solís sostendrá reuniones bilaterales con empresarios que tiene un perfil de alto interés para Costa Rica, dijo el gerente de la agencia promotora de inversión Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), Jorge Sequeira. El ministro Mora afirmó que la gira tiene el objetivo de "hacer una promoción fuerte de Costa Rica" en un momento que es "particularmente importante" para el desarrollo de la actividad productiva nacional. "Vamos a promover a Costa Rica para captar inversión que colabore a generar nuevos empleos y con el crecimiento económico del país", manifestó el ministro. Otro de los objetivos del viaje es explorar acuerdos con universidades estadounidenses para fortalecer la academia costarricense en áreas como la investigación, el desarrollo y la tecnología. Solís visitará el Centro de Investigación de Carolina del Norte, el Georgia Tech, la Universidad de Georgia y la Universidad de Northwestern. END