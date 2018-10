AL MENOS 17 MUERTOS EN LA INDIA POR NUEVO TERREMOTO EN NEPAL

3:41 a.m.

Al menos 17 personas murieron hoy en el norte de la India, 16 de ellas en un mismo estado, a consecuencia del nuevo terremoto -de 7.3 grados- c on epicentro en el vecino Nepal , informó el Ministerio de Exteriores del gigante asiático. La mayoría de las víctimas, 16, se concentraron en el estado de Bihar, uno de los más pobres del país y el más golpeado también por el seísmo del 25 de abril, mientras que el vecino Uttar Pradesh registró un muerto, dijo el departamento gubernamental en un comunicado. Además, otras 39 personas resultaron heridas debido al desastre, 38 de ellas en Bihar, según la agencia india PTI. El Ministerio añadió en su nota que equipos de las Fuerzas Aéreas y de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres están preparados para movilizarse de forma inmediata en caso de que sea necesario. El primer secretario del Departamento de Gestión de Desastres de Bihar, Vyas Ji Mishra, informó a Efe de que "no muchos" edificios de la región cayeron tras el seísmo de hoy, si bien ocurrieron algunos derrumbes. El nuevo seísmo se sintió en varias estados del norte del país, incluida la región de Delhi, donde el temblor pudo ser percibido durante unos 30 segundos. En Nepal, el número de muertos tras el seísmo de hoy se eleva a 37 y el de heridos supera los 1.100, según los últimos datos del Centro Nacional de Operación de Emergencia del país asiático. El anterior terremoto ocurrido en ese país el 25 de abril, con una intensidad de 7,8 grados, dejó en la India 62 fallecidos y 269 heridos, todos ellos en los estados del norte y la gran mayoría en Bihar. Nepal aún trata de recuperarse de aquel desastre que dejó al menos 8.000 muertos, 17.800 heridos y cientos de miles de viviendas dañadas. El del pasado día 25 fue el terremoto de mayor magnitud en Nepal en 80 años y el peor en la región del Himalaya en una década desde que en 2005 otro seísmo ocasionara más de 84.000 muertos en Cachemira. END