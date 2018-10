12, Mayo, 2015 12, Mayo, 2015 9:25 a.m. 9:25 a.m.

POLICÍA DE HONDURAS ARRESTA A SUPUESTOS SICARIOS EN TEGUCIGALPA

Las autoridades hondureñas detuvieron hoy a dos sospechosos por el asesinato de seis personas, ocurrido el lunes en una barriada de Tegucigalpa, informó la Policía Nacional. Ambos son señalados de haber participado en la matanza de seis personas, cinco de ellas miembros de una misma familia, en un negocio de venta de lácteos propiedad de las víctimas en Tegucigalpa. De los hechos también resultó herido de gravedad un joven de 23 años, que permanece hospitalizado. Los arrestos se registraron este martes en la colonia Nueva Suyapa, en el extremo oriental de Tegucigalpa, indicó a periodistas un agente de la Policía hondureña que participó en el operativo y cuya identidad no precisó. Agregó que los detenidos, que no han sido identificados y a quienes las autoridades decomisaron dos motocicletas supuestamente utilizadas para la matanza, serán trasladados a la Dirección de Investigación Criminal. Las víctimas fueron identificadas como Michel Godoy Núnez, de 28 años, Carlos Merino Nuñez, de 44, Carlos Geovanny Merino Gutiérrez, de 27, Arnoldo David Carrasco, de 44, Carlos Fabiel Gutiérrez, de 28, todos familiares, y su amigo Fredy Rolando Zambrano, de 52. Los fallecidos fueron sorprendidos por cuatro hombres fuertemente armados que ingresaron al negocio de venta de lácteos de las víctimas y sin mediar palabra dispararon contra ellos, de acuerdo con el informe policial. La masacre, según las primeras investigaciones, se habría perpetrado por la negativa de las víctimas a pagar el "impuesto de guerra" que les cobran dos pandillas enemigas a cambio de no asesinarlos. En el ataque resultó herido de "gravedad" Jafef Moreno, de 23 años, quien permanece ingresado en el Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa en "estado delicado", indicó a periodistas una fuente del centro médico. La violencia en Honduras deja un promedio de catorce homicidios a diario, según las autoridades, quienes atribuyen buena parte de los crímenes a grupos del crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas. END