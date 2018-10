PACQUIAO REGRESA A FILIPINAS Y SE ACERCA SU POSIBLE RETIRO DEL BOXEO

Manny Pacquiao regresó este miércoles a Filipinas, 10 días después de su derrota a los puntos en el combate ante el estadounidense Floyd Mayweather y admitió que su retirada de los cuadriláteros "se acerca". "No digo que vaya a retirarme, pero se acerca. Tengo ya 36 años y cumpliré 37 en diciembre", insistió Pacquiao, todo un ídolo en su país, pero que en esta ocasión fue recibido de manera modesta, al contrario que en otras ocasiones, en las que era aclamado por una multitud tras alguna victoria. "He vuelto a ver el combate y he contado los puntos", dijo referente a su reciente pelea con Mayweather en Las Vegas, una de las más esperadas de los últimos años. Preguntado por una posible revancha ante el estadounidense. Pacquiao declaró: "Me gustaría. La deseo. Pero mis prioridades inmediatas son mi hombro, mi papel como diputado y mi familia". El púgil, que cumple su segundo mandato como diputado, tampoco descartó presentarse en un futuro a la presidencia de su país. END