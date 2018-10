13, Mayo, 2015 13, Mayo, 2015 7:10 a.m. 7:10 a.m.

COLOMBIA: 15 MINEROS ATRAPADOS EN MINA DE ORO

Unos 15 mineros quedaron atrapados el miércoles al inundarse una mina de oro en el centro de Colombia, informaron las autoridades. El accidente se produjo en una mina ubicada en el municipio de Riosucio, en el departamento de Caldas y a 200 kilómetros al noroeste de Bogotá, explicó a The Associated Press Jaime Gallego, coordinador de Defensa Civil en Caldas. Según César Urueña, director de socorro nacional de la Cruz Roja Colombiana, todo indica que en el interior hubo una explosión o se cortó la energía, por lo que las motobombas dejaron de funcionar y la mina se habría inundado. La misma versión entregó a AP el dueño de la mina, Leonardo Mejía, quien sostuvo que “tengo en este momento 15 muertos adentro de la mina y en la mina estaban trabajando 80″. Algunos mineros lograron salvar sus vidas, agregó Mejía e indicó que la mina es legal y que la posee desde hace dos años. Gallego se dirige al lugar de la tragedia. “Alguien se dio cuenta de que algo había anormal e informaron a los cuerpos de socorro”, dijo Gallego. Añadió que “se dice que posiblemente no haya sobrevivientes”. BOGOTA, Colombia (AP)