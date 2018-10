14, Mayo, 2015 14, Mayo, 2015 3:12 a.m. 3:12 a.m.

72 MUERTOS EN INCENDIO DE FÁBRICA DE ZAPATOS EN FILIPINAS

Ya son 72 los muertos en el incendio registrado ayer en una fábrica de calzado en el municipio de Valenzuela, en Metro Manila, informó hoy el ministro del Interior Filipinas, Mar Roxas. El ministro, que acudió al lugar esta mañana, indicó que el número de víctimas podría aumentar un poco más porque aun hay varias personas desaparecidas, conforme al medio local Rappler. La mayoría de las víctimas han sido localizadas en el segundo piso del edificio, a donde se cree que los trabajadores subieron para huir de las llamas, manifestó el superintendente Sergio Soriano, del Servicio de Bomberos, según diario local The Star. El fuego, que los bomberos tardaron siete horas en sofocar, se originó por una chispa que saltó de la puerta metálica de la entrada de la fábrica cuando era reparada e incendió unos barriles que contenían productos químicos. Las autoridades locales aun no han establecido el número exacto de personas que se encontraban en el interior del recinto, al que no han podido acceder hasta esta mañana, pero los servicios de rescate anunciaron que nadie pudo haber sobrevivido a las llamas. El ministro del Interior anunció hoy compensaciones económicas del Gobierno para los familiares de las víctimas y el inicio de una investigación rigurosa para determinar la responsabilidad del suceso. “Lo único que puedo hacer por los vivos es averiguar qué pasó realmente y que los culpables se responsabilicen de lo sucedido”, afirmó Roxas. Representantes de la Oficina de Protección de Fuegos informaron hoy en una rueda de prensa de que investigarán si los permisos de la factoría estaban en orden y si se cumplía con las normas de seguridad. 19 Digital