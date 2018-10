17, Mayo, 2015 17, Mayo, 2015 3:58 a.m. 3:58 a.m.

RUSIA NO FIRMARÁ EL TRATADO DE LA ONU SOBRE COMERCIO DE ARMAS

Ciento treinta países firmaron ese tratado de Naciones Unidas Rusia no firmará el tratado de la ONU sobre el comercio de armas, que exige a los gobiernos que garanticen que sus exportaciones no alientan los conflictos, anunció el domingo un responsable del ministerio de Relaciones Exteriores. "Hemos decidido no participar. Hemos sopesado los pros y los contras y hemos decidido que no es una obligación para nosotros", explicó Mijaíl Ulianov, dirigente del departamento de control y no proliferación de armas, a la agencia de prensa estatal Tass. El responsable criticó "un tratado demasiado débil" que, sin embargo, "impone ciertas cargas" a quienes lo suscriben, y recordó que los países occidentales y Rusia ya controlan sus exportaciones. Ciento treinta países firmaron ese tratado de Naciones Unidas, que entró en vigor en diciembre, y 67 lo ratificaron. Sin embargo cuatro miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Rusia, Jordania y Venezuela) rechazaron firmarlo. Este primer tratado internacional sobre el comercio de armas obliga a cada país firmante a evaluar antes de cualquier transacción (importación, exportación) si las armas vendidas podrían ser utilizadas para burlar un embargo internacional o violar los derechos humanos. El documento incluye desde las pistolas hasta los aviones y los buques de guerra y no modifica las leyes relacionadas con la compra y la tenencia de armas en los países que lo ratifiquen.