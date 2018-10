18, Mayo, 2015 18, Mayo, 2015 10:06 a.m. 10:06 a.m.

PETRÓLEO CIERRA EN LEVE BAJA, A 59.43 DÓLARES POR BARRIL

El precio del petróleo perdió algo de terreno el lunes en Nueva York, frente a señales de una oferta saudita aún elevada, aunque nuevos problemas en Irak y Yemen sostenían el mercado. El precio del barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en junio perdió 26 centavos a 59,43 dólares en el New York Mercantile Exchange (Nymex). De su lado, en Londres el barril de Brent del mar del Norte para entrega en julio cerró a 66,27 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE), 54 centavos menos respecto al cierre del viernes. En un mercado en donde los precios han subido durante dos meses después de caer por debajo de la marca de 45 dólares el barril en Nueva York, la apertura estuvo en verde, pero pronto cambió de signo. "Inicialmente el mercado se elevaba a causa de lo que está sucediendo en Ramadi, Irak y la situación en Yemen", informó Phil Flynn, de Price Futures Group. "Los riesgos geopolíticos han sostenido los precios", acotó. Sin embargo, este entorno geopolítico problemático "no debería tener prácticamente ningún efecto sobre el suministro de petróleo", juzgaron los expertos del Commerzbank. Los precios en todo caso no se beneficiaron de manera sostenible y su declive se acentuó por "el anuncio de que las exportaciones saudíes llegaron a su nivel más alto desde 2005", informó Flynn. Ryad exportó 7,9 millones de barriles diarios en marzo, según cifras de la Joint Organization Data Initiative (Jodi), una base de datos puesta en marcha en la década de 1990 por varias organizaciones como la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la OPEP. "Así es que nos han recordado que el mercado se mantiene bien abastecido por Arabia Saudita, y eso parece haber pesado sobre los precios", dijo Flynn. END