SENADO DE EE.UU. RECHAZA LEY CONTRA ESPIONAJE DOMÉSTICO DE NSA

5:50 a.m.

Con 42 votos a favor y 57 en contra la Cámara alta bloqueó la propuesta legislativa conocida como Ley de la Libertad de Estados Unidos (USA Freedom Act), que buscaba modificar la Ley Patriota, aprobada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, informó el diario digital The Hill. La medida hubiese cambiado la Sección 215 de dicha legislación, la cual avala la recogida de datos telefónicos de millones de ciudadanos sin vínculos con el terrorismo. La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa por 338 votos a favor y 88 en contra. Al final de este mes expiraba la polémica Sección 215, que ampara una modalidad de espionaje revelada en 2013 por el extécnico de la NSA Edward Snowden. Este hecho escandalizó a la opinión pública norteamericana e internacional al saberse que Washington husmeaba las comunicaciones de millones de personas, incluidos unos 35 jefes de Estado y de Gobierno, algunos de ellos considerados aliados. La negativa del Senado, controlado por los republicanos, supone un revés para la administración del presidente Barack Obama y legisladores demócratas que respaldan el cese de la controvertida práctica de inteligencia de la NSA, El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, exteriorizó la frustración del gobierno al reconocer que no existe un plan B para acabar con el espionaje doméstico. Estas son autorizaciones sobre las cuales el Congreso debe legislar que son de suma importancia para asegurar la protección básica del pueblo estadounidense, y que sus libertades civiles básicas estén protegidas, agregó. El juez Gerard E. Lynch -en nombre de un panel de tres magistrados- sostuvo que ese programa "excede el alcance de lo autorizado por el Congreso" y que la ley "no puede interpretarse de una manera que desafía todo límite razonable". PRENSA LATINA

El Senado estadounidense rechazó hoy una ley dirigida a poner coto a las masivas recogidas de datos telefónicos de millones de ciudadanos por parte de la controversial Agencia de Seguridad Nacional (NSA).