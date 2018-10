09, Julio, 2015 09, Julio, 2015 6:06 a.m. 6:06 a.m.

EX MISS UNIVERSO PUBLICARÁ UN LIBRO SOBRE EL MACHISMO Y LOS ABUSOS DE TRUMP

La ola de indignación y la polémica desatadas por las declaraciones racistas de Donald Trump en ocasión de su lanzamiento como candidato a presidente por el Partido Republicano han empujado a Alicia Machado, primera Miss Universo, a compartir su historia. De acuerdo con The Huffington Post, Machado se animó a romper el silencio y está escribiendo un libro sobre la pesadilla que vivió por culpa del empresario. En un comunicado de prensa, la artista declaró que siempre manifestó su "descontento y su desaprobación a la figura y comentarios del señor Trump" y que en cuanto termine la tira televisiva en la que participa actualmente, anunciará la publicación de un libro con "todos los detalles, abusos de poder, prepotencia y además racismo" que sufrió siendo menor de edad. La artista informó que dará a conocer los pormenores de sus padecimientos para que "el mundo entero sepa realmente quién es este personaje", aunque aclaró que siempre hizo públicas sus denuncias sobre el dueño de los populares certámenes de belleza. La venezolana fue Miss Universo en 1996, cuando tenía 17 años. Durante su reinado hubo un episodio que pasó a la historia, cuando Donald Trump ante los medios del mundo entero la puso a hacer una clase de ejercicios y a saltar una soga para bajar los kilos que, según él, la modelo tenía de más. Tiempo más tarde, en una entrevista, la artista confesó: "Me atacaron y discriminaron por gorda cuando sólo tenía unas libras de más". Actualmente, los dichos racistas de Trump contra los mexicanos, a quienes acusa de haber llevado las drogas a Estados Unidos, han desatado una ola de repudios e indignación que no parece encontrar final. La primera reacción fue la de varias cadenas televisivas y diferentes artistas que anunciaron su ruptura con Trump y adelantaron que no participarán en los concursos como Miss Mundo o Miss Universo. Otro gran revés se lo dio la todopoderosa cadena deportiva ESPN, que esta misma semana anunció que trasladará su torneo ESPY Celebrity Golf Classic del campo de golf de Trump en Los Ángeles a otro de la metrópolis californiana. Además, las cuatro principales organizaciones del golf profesional en Estados Unidos -PGA Tour, LPGA Tour, USGA y PGA of America- emitieron un comunicado conjunto la semana pasada en el que dicen que las opiniones de Trump son inconsistentes con su meta de un ambiente inclusivo y acogedor en el deporte, informa Reuters. En las últimas semanas, Trump ha visto cómo también se desvinculaban de sus empresas y, sobre todo, de su nombre y marca grandes del país, como la cadena de almacenes Macy's o la Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie (Nascar). INFOBAE