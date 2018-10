09, Julio, 2015 09, Julio, 2015 6:33 a.m. 6:33 a.m.

FACEBOOK CAMBIA SUS ÍCONOS

La semana pasada, los diseñadores de Facebook actualizaron su omnipresente logotipo con un motivo prácticamente idéntico al anterior, aunque con una tipografía más sencilla y legible. Ahora, la compañía está introduciendo también cambios en los íconos. En un artículo publicado en el sitio web Medium, la directora de diseño de Facebook, Caitlin Winner, anunció un nuevo ícono de "amigos" (la herramienta que muestra las solicitudes de amistad) que cambia la disposición de las siluetas y sitúa la figura femenina en primer plano para que tenga el mismo protagonismo que la del hombre, en un nuevo intento de hacer a la red social más igualitaria. Las redes sociales no cejan en su empeño de convertir sus signos de identidad en lo más asépticos posible y carentes de connotaciones de cualquier tipo. En este caso, Facebook quiere eliminar todo rastro de sexismo con el rediseño de su ícono "amigos", aunque como en el caso de su nuevo logotipo, el cambio es casi imperceptible, con lo que no sorprende que los pocos usuarios que ya disponen del nuevo ícono en sus perfiles no se hayan dado cuenta. Hasta el momento, el ícono de "amigos", situado en la parte derecha superior de la página de inicio y sobre el que se muestra el número de solicitudes de amistad pendientes, estaba conformado por la figura de un hombre y, detrás de esta, la de una mujer de menor tamaño. Con el nuevo diseño, la figura de la mujer, de apariencia más estilizada, pasa a ocupar un primer plano ante la figura del hombre, aunque las dos siluetas conservan el mismo tamaño para que ningún sexo tenga más protagonismo que el otro. Además, el símbolo que identifica a los grupos de Facebook mostraba, hasta la fecha, la silueta de un hombre en el centro y la de otro hombre y una mujer a ambos lados. Con el nuevo diseño, será nuevamente la silueta de la mujer la que se sitúe en el centro ante los dos varones. Según Winner, los nuevos íconos llegarán a todos los perfiles en las próximas semanas. INFOBAE