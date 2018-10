09, Julio, 2015 09, Julio, 2015 7:28 a.m. 7:28 a.m.

PARA OBAMA, HAY "MENOS DE UN 50%" DE PROBABILIDADES DE UN ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN

A menos de un día para que finalice la fecha límite que impusieron Irán y las potencias de Occidente en el marco de las negociaciones nucleares, el presidente Barack Obama consideró que las posibilidades de llegar a un histórico acuerdo con Teherán son "menos del 50%". Así lo reveló el senador demócrata Dick Durbin, en diálogo con el portal Politico. "[Obama] dijo que cree que las posibilidades son menos del 50 por ciento en este momento y que no va a aceptar algo que considere débil o inaplicable", detalló el funcionario. "Pero si surge un acuerdo que cumple con sus estándares, quiere que se le dé una mirada honesta y sin prejuzgar", agregó. Así, el presidente norteamericano, con un dejo de pesimismo sobre el futuro de las negociaciones nucleares, dejó en claro que no aceptará cualquier condición con el solo fin de llegar a un acuerdo. Obama expuso la actualidad de las negociaciones y sus perspectivas ante un grupo de senadores durante una especie de cóctel. "Nos retrotrajo a lo que era el marco cuando fue anunciado el acuerdo inicial en Lausana", apuntó el demócrata Chris Coons. "Me dijo: 'No se pongan nerviosos, no se preocupen por las declaraciones del líder supremo [Alí Khamenei], ni por las declaraciones en la prensa. No voy a firmar un acuerdo en el que no podamos garantizar que hemos bloqueado todas las vías de Irán hacia una bomba atómica'", detalló el senador. Irán y los países del G5+1 –Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Rusia y China– extendieron hasta el viernes 10 de julio la fecha límite para alcanzar un acuerdo nuclear. infobae