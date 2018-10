11, Julio, 2015 11, Julio, 2015 4:12 a.m. 4:12 a.m.

CHILE PROPUSO SORPRESIVAMENTE RESTABLECER RELACIONES DIPLOMÁTICAS PLENAS CON BOLIVIA

"Chile está disponible para restablecer relaciones diplomáticas de inmediato, si hay voluntad política", dijo el canciller Heraldo Muñoz, en una sorpresiva declaración lanzada durante una entrevista con radio Cooperativa. "Si el restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas con Chile va a resolver el enclaustramiento de Bolivia, estamos dispuestos a retomar", respondió en la misma jornada el canciller boliviano, David Choquehuanca, en una conferencia de prensa en La Paz. Los dos países han mantenido una áspera relación luego de que Bolivia perdiera sus costas marítimas en una guerra que los enfrentó a fines del siglo XIX. Las relaciones diplomáticas fueron interrumpidas en 1962 por el presidente boliviano Víctor Paz Estensoro, ante la falta de una solución a la aspiración marítima boliviana. Las relaciones fueron retomadas en 1975, pero nuevamente cortadas en 1978 debido al fracaso de una negociación para resolver el diferendo entre los dictadores Hugo Banzer (Bolivia) y Augusto Pinochet (Chile). Desde entonces, las relaciones se han mantenido a nivel consular, mayormente tirantes, hasta que en 2013 Bolivia decidió demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para obligarlo a negociar una salida soberana al mar. "Siempre hemos estado disponibles, pero lo quiero recordar porque fue Bolivia quien rompió relaciones diplomáticas", dijo Muñoz al desestimar que esta propuesta vaya a ser formalizada a Bolivia. "El (hecho) que lo diga públicamente es un planteamiento suficientemente claro y sin condiciones", agregó el jefe de la diplomacia chilena. Por su parte, el presidente Evo Morales declaró en Bolivia que en un concurso de quienes "faltan a la verdad", el canciller chileno "sería campeón, sería medallero". "Ya nos conocemos, a una hora dice una cosa a la otra hora dice otra cosa", sostuvo. Tras la entrevista, Muñoz explicó que su propuesta "no era formal" y sólo reiteraba la disponibilidad de diálogo de su país para resolver sus diferencias con Bolivia, lo cual fue refrendado por la presidente Michelle Bachelet. "No hemos cambiado ninguna decisión, (...) lo que hemos dicho es que estamos abiertos al diálogo", declaró escuetamente la mandataria a periodistas. "Relaciones ¡aquí y ahora!" El ofrecimiento lanzado por Muñoz había sido propuesto en 2004 por el entonces presidente chileno Ricardo Lagos a su par boliviano Carlos Mesa, en medio de una discusión subida de tono sobre el tema marítimo durante la Cumbre de las Américas de mandatarios en Monterrey 2004. "Ofrezco relaciones diplomáticas ¡aquí y ahora!", aseveró Lagos en ese momento. En 2014, el propio canciller Muñoz había rechazado la idea de acercar la relación con Bolivia propuesta por Ignacio Walker, ministro de Relaciones del presidente Lagos entre 2004 y 2006, en medio del anuncio del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Bolivia considera que para reponer las relaciones primero se debe resolver su demanda marítima. Sin embargo, el canciller Muñoz ha manifestado anteriormente que, como Bolivia llevó la demanda ante la CIJ, dialogar bilateralmente sobre el tema ya no tiene lugar. Chile presentó una objeción a la competencia de la CIJ al considerar que las consecuencias de la guerra con Bolivia fueron resueltas en un tratado firmado en 1904. El fallo del tribunal, esperado para fines de este año, determinará si se continúa con la demanda boliviana. El planteamiento de Muñoz se produjo luego de que el papa Francisco hiciera el miércoles, durante su visita a La Paz, un llamado al diálogo entre Bolivia y Chile para lograr soluciones "compartidas, razonables, equitativas y duraderas" a sus diferencias, pese a que antes de su llegada, desde el Vaticano habían manifestado que no iba a tocar el tema. Dichas declaraciones fueron vistas en Bolivia como un apoyo a su causa por lograr una salida soberana al mar, mientras que para Chile, fueron un llamado al diálogo en el que Francisco no tomó partido. "Él (Francisco) no ha tomado partido, no ha hablado de soberanía ni se ha involucrado o referido al juicio en La Haya, y Chile defiende sus intereses", opinó Muñoz, reafirmando la postura que planteó el jueves sobre las reflexiones del Pontífice. INFOBAE