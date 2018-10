11, Julio, 2015 11, Julio, 2015 8:01 a.m. 8:01 a.m.

SANTOS: "UNA DERROTA MILITAR DE LAS FARC PODRÍA TARDAR 25 AÑOS"

None

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que una derrota militar de las FARC podría tardar hasta 25 años y por eso reafirmó que lo mejor es buscar la paz en las negociaciones que se celebran en Cuba. Así lo expresó el jefe de Estado durante una visita a Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste del país), en la que defendió las billonarias inversiones en sectores estratégicos del país a través del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe). En opinión de Santos, si las FARC se comprometen a "dar el paso en materia de justicia, ahí se destraba este proceso" en La Habana "y podemos obtener esa paz". El mandatario agregó: "Si no, se lo decía a los militares ayer, tenemos las mejores Fuerzas Militares de nuestra historia, estamos preparados para continuar la guerra, pero el costo es altísimo. Y nos demoraríamos 15, 20, 25 años más". Igualmente reiteró que ha sido en su administración en donde más se ha golpeado a las FARC hasta el punto de que han resultado muertos o capturados 64 jefes de esa organización, incluido su máximo jefe, "Alfonso Cano", que cayó en una operación militar en el suroeste del país en noviembre de 2011. Santos invitó además al país a que se vuelva a "entusiasmar" con el proceso de paz que se realiza con las FARC desde hace casi tres años "porque se requiere el apoyo del pueblo colombiano, el apoyo del empresariado colombiano, para lograr ese fin más noble, el más noble fin de cualquier sociedad que es vivir en paz". De otro lado, Santos dijo que la propuesta del ex presidente Álvaro Uribe, jefe de la oposición y fuerte crítico del proceso de paz, de concentrar a los FARC en algunos sitios del país, es viable. "La propuesta del ex presidente Uribe sobre la concentración de la guerrilla en ciertos sitios, eso es un paso necesario en cualquier proceso de desmovilización, tendrán que concentrarse efectivamente y para allá vamos", dijo Santos. Además, el presidente le recordó a las FARC que es necesario que en el proceso de paz haya justicia porque "el mundo es diferente". El jefe de Estado señaló que la Constitución colombiana "prohíbe las amnistías" y que además la opinión pública nacional "no lo aceptaría y la opinión pública internacional tampoco". INFOBAE