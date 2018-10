13, Julio, 2015 13, Julio, 2015 1:31 a.m. 1:31 a.m.

CORONARON A MISS EEUU EN MEDIO DE LA POLÉMICA CON DONALD TRUMP-

El concurso de belleza quedó bajo fuego luego que Donald Trump señalara, al lanzar su candidatura para obtener la investidura del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2016, que México enviaba criminales a Estados Unidos. Miss Oklahoma, Olivia Jordan, se llevó en este caso los honores del concurso. La emisora NBC y Univisión, que transmite en español, se desvincularon del concurso y un co-presentador se retiró, pero el desfile se realizó de todas formas e incluyó muchas concursantes con lazos con México. El desfile fue emitido por el canal cable Reelz. Aunque el tema migratorio y los comentarios de Trump no fueron mencionados, las concursantes debieron responder sobre temas de actualidad. La nueva Miss USA respondió en una de las preguntas que las relaciones interraciales eran el principal asunto que Estados Unidos debe abordar. "Realmente necesitamos trabajar para ser una sociedad tolerante, para ser una sociedad en la que cada persona, sin importar raza, sin importar género, tenga los mismos derechos y privilegios y oportunidades", dijo la modelo en el desfile realizado en Baton Rouge, Luisiana. Trump no asistió al concurso de belleza, indicando por Twitter que estaba haciendo campaña en Arizona. El magnate de la construcción y los bienes raíces dijo a mediados de junio, al anunciar su candidatura, que "cuando México envía a su gente, no envía a la mejor" a Estados Unidos. "Están trayendo drogas, crimen y a sus violadores", agregó Trump, quien propuso construir una muralla en la frontera y forzar a México a financiarla. El gobierno mexicano rechazó las "prejuiciosas y absurdas" declaraciones de Trump. Univision, la cadena líder entre los latinos y una de las más vistas en Estados Unidos, rompió con la organización Miss Universo de Trump, y el magnate también perdió negocios con la cadena NBC y las tiendas Macy's. Además, México, Costa Rica y Panamá no enviarán representante al Miss Universo, y Bogotá declinó su candidatura para alojar el concurso. INFOBAE