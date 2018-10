13, Julio, 2015 13, Julio, 2015 2:19 a.m. 2:19 a.m.

UNO DE LOS HIJOS DE "EL CHAPO" GUZMÁN ANTICIPÓ SU HUIDA EN TWITTER

"Les prometo que el general pronto estará de regreso", "Todo llega para quien sabe esperar". No hace falta tener demasiada imaginación para concluir que @IvanArchivaldo, la cuenta de uno de los hijos del Joaquín "El Chapo" Guzmán, ha sido quien ha tenido la verdadera primicia de la fuga del capo narco mexicano. Las sugestivas frases que Iván, quien hace un uso muy esporádico de la red -lo que le da más credibilidad a sus posteos-, dejan aun más en ridículo la falta de previsión de quienes estaban a cargo de custodiar al capo narco. Los tweets de Archivaldo vanagloriándose de ser el heredero ("Soy el reflejo del viejo", "Es mi mayor orgullo", "Me llegó carta y es de mi 'Apá', me deja el poder de todo") comenzaron en diciembre de 2014. Dijo ser humilde y sencillo, y tener "su plaza" en Culiacán. Pero las loas a su padre se suceden más intensamente este año, para terminar con su "anuncio" menos escuchado: Iván Archivaldo y su hermano Jesús Alfredo son dos de los cuatro hijos (tres varones y una mujer) de "El Chapo" y su primera esposa, Alejandrina María Salazar Hernández. Tiene además otros seis hijos frutos de dos relaciones sentimentales más. Iván Archivaldo, "El chapito" Guzmán La cuenta de @_AlfredoGuzman_ se jactó de la capacidad del capo narco para huir de las prisiones en las que las fuerzas de seguridad de México lo han encerrado dos veces. Este es su mensaje: Tanto Jesús Alfredo como Iván Archivaldo tienen cargos en su contra por actividades relacionadas al narcotráfico y el lavado de dinero. El segundo, incluso, ha estado en prisión en 2005 por el segundo de los delitos mencionados, pero fue absuelto y salió en libertad. Es quien ahora se ufana de ser "el heredero". Su hermano fue procesado en los Estados Unidos. El Departamento de Estado comunicó en 2012 que "es acusado de múltiples cargos de tráfico de drogas en el Tribunal del Distrito Norte de Illinois, en agosto de 2009". En su cuenta de la red social, Alfredo suele compartir las típicas frases con enseñanzas de vida. Este domingo publicó: "La vida es una, corta y peligrosa, así que hay que vivirla al máximo sin pensar en mañana, sino en el hoy". INFOBAE