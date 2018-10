13, Julio, 2015 13, Julio, 2015 2:37 a.m. 2:37 a.m.

HOMBRES ARMADOS TOMARON UN CENTRO COMERCIAL EN FRANCIA

Dieciocho personas que se encontraban en un centro comercial asaltado por tres hombres armados en un suburbio del norte de París fueron evacuadas por fuerzas de élite de la policía, indicó a la AFP una fuente policial. A media mañana no estaba claro si quedaba alguien retenido por las personas que asaltaron el centro comercial Qwartz, situado en la localidad de Villeneuve-la-Garenne. "Hacia las 06H30 (04H30 GMT), dos o tres malhechores armados entraron en la tienda (irlandesa de ropa, ndlr) Primark, para lo que en principio se pensó que era un intento de robo a mano armada", explicó una fuente policial. "Aún no sabemos si siguen en el lugar", añadió la misma fuente. Policías de la unidad de élite Raid, especializada en tomas de rehenes, seguían investigando en la mañana de este lunes para localizar a los malhechores, "que fueron grabados entrando en el centro comercial y, según las cámaras de videovigilancia, no salieron". "Parece que entre los tres sospechosos se ha identificado a un empleado", explicó otra fuente cercana a la investigación. El barrio estaba acordonado y policías de la unidad de élite Raid evacuaron a 18 personas del centro comercial, según una fuente policial. Estos empleados se habían quedado en una cafetería del centro comercial, según una fuente policial. "Dieciocho personas fueron evacuadas hacia las 10:30 (8:30 GMT), una de ellas se desvaneció pero no hay heridos", afirmó la fuente, que agregó que la policía "seguía buscando a los malhechores". Según otra fuente policial, una empleada de la tienda había "enviado hacia las 7:00 (5:00 GMT) un mensaje de texto a su pareja para decirle que estaban retenidos como rehenes por dos hombres armados". Francia tiene muy vivo el recuerdo de los ataques islamistas del pasado enero, en los que murieron 17 personas, de las que algunas fueron retenidas como rehenes en un supermercado judío de París. En aquella ocasión, las unidades de Raid ya participaron en la neutralización de los autores de los ataques. El ataque del lunes en el centro comercial de Villeneuve-la-Garenne, que la policía atribuyó a gánsteres, llega en un momento en el que Francia y, concretamente, la región de París se encuentran en el nivel más alto de alerta por la amenaza terrorista. Desde los atentados de enero, 7.000 militares están desplegados en Francia como apoyo a las fuerzas de policía. El ataque de este lunes se produce además la víspera de la fiesta nacional francesa del 14 de julio. En el tradicional desfile militar de esta celebración está previsto este año rendir homenaje a las unidades de élite de las fuerzas del orden, entre ellas el Raid. INFOBAE